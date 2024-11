Rashir Parkins se ha convertido en la nueva figura de Alajuelense, en gran parte gracias al gol contra Antigua que significó la clasificación a la final de la Copa Centroamericana. Además, días antes le había anotado a San Carlos la victoria por 3-1.

Pero llegar a ser tenido en cuenta por la Liga no fue fácil para el centrocampista. Durante el ciclo de Andrés Carevic, el futbolista tuvo que marcharse a Puntarenas en búsqueda de minutos debido a que no estaba dentro de los jugadores que le gustaban al estratega argentino.

Sobre esta situación, Parkins habló con la prensa y reveló lo bien que le terminaron haciendo estas cesiones. Logró ganar ritmo y creció hasta llegar a este gran nivel que está demostrando en el Apertura 2024.

¿Qué dijo Rashir Parkins sobre su etapa con Andrés Carevic?

”Gracias a los préstamos (a otros equipos) que he pasado, he podido madurar mucho y tomar las cosas diferentes. Siempre he trabajado para venir a la Liga y ser protagonista. Pelear el descenso con otros equipos es una gran enseñanza”, comenzó declarando el centrocampista.

Rashir Parkins es una de las figuras de Alajuelense.

Luego, agregó sobre lo contento que lo pone poder contar con lugar en Alajuelense: “El gol es una felicidad enorme, se me vinieron muchas cosas a la cabeza, porque a mí me ha costado mucho, pero estoy feliz con el profe (Guimaraes)”.

Además de estar agradecido con el entrenador de la Liga, también con el presidente, con quien festejó el gol: “Don Joseph me abrió las puertas del CAR, me dijo que viniera a entrenar 15 días antes, con la liga menor. Por eso festejé con él ante San Carlos”.