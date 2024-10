Rashir Parkins es el futbolista del momento en Alajuelense. El miércoles, anotó de cabeza el único gol de la serie con Antigua, que le terminó dando a la Liga el pase a la gran final de la Copa Centroamericana de Concacaf por segundo año consecutivo.

Pero eso no es todo. El mediocampista de 23 años venía de convertir otro tanto en la remontada 3-1 ante San Carlos, un rival directo en la tabla, la cual les permitió distanciarse aún más en la cima del Torneo Apertura 2024.

En dicho encuentro se dio una de los postales que más debate generó el fin de semana en el fútbol costarricense: Josep Joseph, presidente del club, se fundió en un abrazo con Parkins luego de su conquista en el Morera Soto.

Sin embargo, la imagen —adoptada y celebrada instantáneamente por el liguismo— tiene una emotiva historia detrás que el propio juvenil se encargó de revelar después de guiar a su equipo a una nueva final internacional.

¿Por qué Rashir Parkins celebró con Joseph Joseph?

Rashir Parkins contó que el presidente de Alajuelense fue una de las personas que más confió en él: “Don Joseph me abrió las puertas del CAR, me dijo que viniera a entrenar quince días antes (del cierre del torneo anterior) con la liga menor. Por eso festejé con él ante San Carlos”.

En aquel momento, se encontraba cedido en Puntarenas y temía que su sueño de ser titular en el cuadro Rojinegro se estuviera desvaneciendo. Pero una carta del directivo terminó trayéndolo de regreso al club de sus amores, que hoy disfruta de su gran presente futbolístico.

Las lágrimas reflejan el sacrifico de Rashir Parkins para ganarse un lugar en Alajuelense. (Foto: LDA)

El oriundo de Puerto Limón, quien está a punto de renovar su contrato con Alajuelense, lleva 5 goles en 21 partidos este semestre. Y espera extender su racha goleadora el próximo sábado 2 de noviembre, cuando visiten a Saprissa en el clásico nacional.

Guimaraes se rinde ante Joseph Joseph

Según Alexandre Guimaraes, la actitud de Joseph Joseph es para destacar. “Yo he andado con muchos presidentes y dueños. Hace mucho tiempo no veía esa autenticidad de mostrar su fervor, de mostrar su unión a los que nosotros estamos haciendo acá. Es un gesto no común de otros presidentes que se refugian en el palco, pero él no“, sentenció.