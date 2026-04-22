Quién es y cómo juega Elian Lanfranchi, el 9 de Cartaginés que Saprissa maltrató y Amarini Villatoro pide nacionalizar para Costa Rica

Elian Lanfranchi es un atacante argentino de 16 años que empieza a abrirse espacio en Cartaginés, luego de llamar la atención con su primer gol en el fútbol de Costa Rica.

Su nombre ha comenzado a sonar con fuerza por tratarse de un jugador muy joven que ya da señales de proyección en la máxima categoría.

Antes de llegar al conjunto brumoso, Lanfranchi pasó por las ligas menores de Saprissa donde no vivió su mejor etapa y se marchó con un sabor amargo.

Desde su arribo a Cartaginés, hace casi dos años, ha ido construyendo su camino como una de las figuras juveniles a seguir dentro del torneo.

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Cómo juega Elian Lanfranchi

Lanfranchi destaca por ser un delantero dinámico y con buena intuición dentro del área, capaz de aparecer en el momento justo para definir.

Su velocidad y atrevimiento le permiten generar peligro constante, además de mostrar personalidad pese a su corta edad.

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También cuenta con condiciones propias de un referente ofensivo, como su posicionamiento y capacidad para finalizar jugadas.

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Aunque aún está en etapa de crecimiento, tiene el físico y las herramientas necesarias para potenciar su juego, ganar presencia en el área y consolidarse en la máxima categoría.

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Amarini Villatoro lo pide nacionalizar para Costa Rica

Amarini Villatoro, como DT del Cartaginés, también se refirió al caso de Elian Lanfranchi y fue más allá al sugerir que el jugador podría ser considerado para la Selección de Costa Rica.

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“La Federación debería de nacionalizarlo, no hay mucho nueve con esa característica y biotipo”, compartió Villatoro tras la victoria ante San Carlos.

Según el entrenador, el joven atacante ya tiene varios años viviendo en el país y cuenta con condiciones físicas y futbolísticas que encajan en el perfil que busca la Tricolor.

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