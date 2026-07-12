Mercado de fichajes de Herediano: altas, bajas y novedades para la Supercopa contra Alajuelense

Herdiano, actual campeón de Costa Rica, ha movidio su mercado y busca conseguir su primer título de cara a la nueva temporada.

Herediano comenzará la defensa de su condición de campeón nacional con una plantilla que incorporó variantes en todas sus líneas. El Team enfrentará este domingo a Alajuelense por la Supercopa de Costa Rica, en su primer compromiso oficial después de conquistar el Clausura 2026.

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La dirigencia florense sumó un portero, un lateral, dos mediocampistas y dos atacantes. También confirmó cuatro salidas y renovó a varios integrantes de la base campeona. Hasta la fecha, son seis las altas oficializadas para afrontar el Apertura 2026 y la Copa Centroamericana.

ver también Mercado de fichajes de Alajuelense: altas, bajas y novedades para la Supercopa contra Herediano

Todos los fichajes y altas de Herediano para el Apertura 2026

Estas son las nuevas caras del plantel rojiamarillo:

Aarón Suárez: mediocampista ofensivo procedente del Iğdır FK de Turquía.

mediocampista ofensivo procedente del Iğdır FK de Turquía. Reggy Rivera: lateral derecho proveniente de San Carlos.

lateral derecho proveniente de San Carlos. Abner Hudson: extremo derecho que llegó desde Municipal Liberia.

extremo derecho que llegó desde Municipal Liberia. Fernando Lesme: delantero centro paraguayo procedente de Municipal Liberia.

delantero centro paraguayo procedente de Municipal Liberia. Alexandre Lezcano: portero incorporado desde AD Sarchí.

portero incorporado desde AD Sarchí. Ariel Arauz: mediocampista ofensivo que regresó después de su préstamo en Sporting FC.

mediocampista ofensivo que regresó después de su préstamo en Sporting FC. Jared Ríos: mediocampista defensivo procedente de Municipal Liberia.

El mercado muestra una búsqueda clara: sumar creatividad en el mediocampo, aumentar las opciones en ataque y generar competencia interna en posiciones donde el campeón necesitaba mayor profundidad.

Aarón Suárez regresa a Costa Rica después de jugar en Turquía

El fichaje de mayor impacto es el de Aarón Suárez, quien retorna al país tras su experiencia con el Iğdır FK del fútbol turco.

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El exjugador de Alajuelense tiene 23 años y puede actuar como mediocampista ofensivo o extremo. Su llegada le ofrece a Herediano una alternativa para conducir ataques, jugar detrás del delantero y acompañar a futbolistas como Elías Aguilar y Allan Cruz.

Suárez firmó con el Team para la temporada 2026-2027 y tendrá la oportunidad de disputar un título precisamente contra el club en el que se formó y comenzó su carrera profesional.

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Fernando Lesme refuerza la delantera florense

Fernando Lesme fue una de las principales figuras de Municipal Liberia antes de convertirse en nuevo delantero de Herediano. El paraguayo tiene 24 años y ocupa la posición de centrodelantero.

Su incorporación amplía una ofensiva que ya cuenta con nombres como Marcel Hernández, Luis Ronaldo Araya y José Guillermo Ortiz. Lesme puede jugar como referencia dentro del área, pero también ofrece movilidad y potencia para atacar espacios.

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El delantero había despertado interés por su rendimiento en Liberia y finalmente fue anunciado oficialmente por el campeón nacional para el Apertura 2026.

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Reggy Rivera llega para competir en el lateral derecho

El costarricense Reggy Rivera, de 27 años, llegó desde San Carlos. Durante el semestre anterior disputó 13 encuentros con los Toros del Norte, marcó un gol y entregó una asistencia.

Su posición principal es la de lateral derecho, por lo que tendrá competencia con Keysher Fuller y Haxzel Quirós. También puede ser utilizado como carrilero cuando el equipo juega con una línea de tres defensores.

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ver también Cuándo fue la última vez que Alajuelense y Herediano jugaron una Supercopa de Costa Rica

Abner Hudson, una apuesta por velocidad y juventud

Herediano también incorporó a Abner Hudson, extremo derecho de 20 años proveniente de Municipal Liberia.

Hudson representa una apuesta de proyección. Su velocidad y capacidad para atacar por las bandas pueden darle al cuerpo técnico una variante diferente en partidos que requieran mayor profundidad.

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Además, su edad puede ser valiosa para el cumplimiento de la normativa Sub-21 durante el Apertura, uno de los aspectos que Herediano debió administrar cuidadosamente en el torneo anterior.

Alexandre Lezcano llega para competir por el arco

Después de la salida de Aarón Cruz, el Team contrató al portero Alexandre Lezcano, de 24 años. El guardameta llegó desde AD Sarchí y se incorpora como competencia para Dany Carvajal.

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Carvajal viene de ser una de las figuras del título del Clausura 2026 y renovó su contrato. Lezcano, en tanto, llega como una opción más joven para completar la portería y sumar profundidad en una temporada con participación nacional e internacional.

Ariel Arauz vuelve después de su préstamo en Sporting

Ariel Arauz no es una contratación externa, sino un regreso. El mediocampista ofensivo vuelve a Herediano después de jugar cedido en Sporting FC.

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El futbolista de 24 años puede desempeñarse por dentro o partir desde una banda. Su retorno aumenta las alternativas creativas y le da al cuerpo técnico otra opción para rotar durante una temporada en la que el Team disputará el campeonato local y la Copa Centroamericana.

Todas las bajas de Herediano para el Apertura 2026

Cuatro futbolistas dejaron oficialmente la institución después del título del Clausura:

Aarón Cruz: el portero no continuó en el plantel.

el portero no continuó en el plantel. Jurguens Montenegro: el delantero terminó su etapa con el Team.

el delantero terminó su etapa con el Team. Yeltsin Tejeda: el experimentado mediocampista quedó fuera después de varios años en el club.

el experimentado mediocampista quedó fuera después de varios años en el club. José de Jesús “Tepa” González: el atacante mexicano cerró su etapa en Herediano.

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La salida más significativa por recorrido es la de Yeltsin Tejeda. El mundialista fue una de las voces de experiencia del camerino y el club destacó su liderazgo y compromiso al comunicar su despedida.

La partida de Aarón Cruz explica la contratación de Lezcano, mientras que las salidas de Montenegro y Tepa González abrieron espacio para la incorporación de Lesme y Hudson.

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Los jugadores que renovaron con Herediano

Además de contratar refuerzos, el campeón aseguró la continuidad de varios integrantes de su estructura:

Getsel Montes.

Aarón Murillo.

Emerson Bravo.

Eduardo Juárez.

Darril Araya.

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Los cinco extendieron su vínculo hasta 2028. Dany Carvajal también continuará después de ser una de las piezas fundamentales en la conquista del Clausura 2026: el portero de 37 años adelanto que este es el último contrato de su carrera.

Estas renovaciones permiten que los fichajes lleguen a complementar una base ya consolidada, en lugar de obligar a Herediano a reconstruir por completo el equipo campeón.

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¿Cuándo juega Herediano contra Alajuelense por la Supercopa?

El partido se disputará este domingo 12 de julio de 2026, a las 5:00 p.m. de Costa Rica, en el estadio José Rafael “Fello” Meza de Cartago.

Partido: Alajuelense vs. Herediano.

Alajuelense vs. Herediano. Competencia: Supercopa de Costa Rica 2026.

Supercopa de Costa Rica 2026. Fecha: domingo 12 de julio.

domingo 12 de julio. Hora: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Estadio: José Rafael “Fello” Meza.

José Rafael “Fello” Meza. Ciudad: Cartago.

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Alajuelense participa como campeón del Apertura 2025 y Herediano lo hace como ganador del Clausura 2026. El encuentro entregará el primer título oficial de la temporada 2026-2027.