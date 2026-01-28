“Que nadie elija por nosotros”: Chiqui Brenes no se guarda nada con un contundente mensaje antes de las elecciones de Costa Rica

Este fin de semana no habrá jornada del Torneo Clausura 2026 debido a que el domingo 01 de febrero son las elecciones presidenciales en Costa Rica. Esto ha traído la oportunidad para que figuras relacionadas al fútbol, inviten a la gente a no quedarse en casa.

Sobre ese escenario, Randall Brenes lanzó un mensaje directo y enfático de cara a las próximas elecciones en Costa Rica, apelando a la conciencia cívica de la población.

A través de sus redes sociales, el exseleccionado subrayó la importancia del proceso electoral para el país e invitó a los ciudadanos a salir a votar.

Así fue el mensaje de Randall Brenes antes de las elecciones

De manera contundente Randall Brenes hizo un llamado a no delegar decisiones y a asumir el compromiso democrático con un mensaje cargado de patriotismo y responsabilidad.

“Significa mucho para nuestro país, quiero invitarlos a que este 01 de febrero salgamos a votar. No dejemos que nadie elija por nosotros. ¡Viva Costa Rica”, expresó Randall Brenes a través de sus redes sociales.

Calendario y restricciones clave del proceso electoral en Costa Rica

La veda electoral en Costa Rica entrará en vigencia el jueves 29 de enero, marcando el inicio de una etapa de mayores restricciones dentro del proceso democrático.

A partir de ese momento quedará prohibida la difusión de propaganda política en medios de comunicación, incluidos espacios pagados en prensa, radio, televisión y plataformas digitales

Recordemos que las próximas elecciones nacionales se celebrarán el domingo 1 de febrero de 2026, día en el que el país elegirá autoridades presidenciales y legislativas

En caso de que ningún candidato alcance el porcentaje mínimo requerido en la primera ronda (40%), el proceso se extenderá a una segunda vuelta, prolongando así el calendario electoral.

Keylor Navas y Daniel Chacón también se pronunciaron

Además de Randall Brenes, otros referentes del fútbol costarricense también se han expresado públicamente de cara a las elecciones, sumándose al llamado a la participación ciudadana

Figuras como Celso Borges, Keylor Navas y Daniel Chacón, entre otros, ya habían alzado la voz previamente, con mensajes firmes de cara a las elecciones de Costa Rica.

Keylor Navas en sus redes sociales sobre las elecciones en Costa Rica

Daniel Chacón en sus redes sociales

Celso Borges también habló

Celso Borges también se sumó al llamado al sufragio con un mensaje enfocado en la responsabilidad ciudadana, resaltando el valor que tiene el voto para construir un mejor país.

El experimentado futbolista invitó a los costarricenses a participar activamente en las elecciones, recordando que se trata de un derecho que no debe darse por sentado y deseando que el 1 de febrero sea una jornada en la que prevalezca la voz del pueblo de Costa Rica.

Celso Borges en sus redes sociales con un mensaje sobre las elecciones en Costa Rica