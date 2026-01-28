“Que nadie elija por nosotros”: Chiqui Brenes no se guarda nada con un contundente mensaje antes de las elecciones de Costa Rica

Este fin de semana no habrá jornada del Torneo Clausura 2026 debido a que el domingo 01 de febrero son las elecciones presidenciales en Costa Rica. Esto ha traído la oportunidad para que figuras relacionadas al fútbol, inviten a la gente a no quedarse en casa.
Sobre ese escenario, Randall Brenes lanzó un mensaje directo y enfático de cara a las próximas elecciones en Costa Rica, apelando a la conciencia cívica de la población.
A través de sus redes sociales, el exseleccionado subrayó la importancia del proceso electoral para el país e invitó a los ciudadanos a salir a votar.
ver también
“Votar por el continuismo”: jugador de Alajuelense se suma a Celso Borges con un mensaje firme en la previa de las elecciones
Así fue el mensaje de Randall Brenes antes de las elecciones
De manera contundente Randall Brenes hizo un llamado a no delegar decisiones y a asumir el compromiso democrático con un mensaje cargado de patriotismo y responsabilidad.
“Significa mucho para nuestro país, quiero invitarlos a que este 01 de febrero salgamos a votar. No dejemos que nadie elija por nosotros. ¡Viva Costa Rica”, expresó Randall Brenes a través de sus redes sociales.
Calendario y restricciones clave del proceso electoral en Costa Rica
La veda electoral en Costa Rica entrará en vigencia el jueves 29 de enero, marcando el inicio de una etapa de mayores restricciones dentro del proceso democrático.
A partir de ese momento quedará prohibida la difusión de propaganda política en medios de comunicación, incluidos espacios pagados en prensa, radio, televisión y plataformas digitales
Recordemos que las próximas elecciones nacionales se celebrarán el domingo 1 de febrero de 2026, día en el que el país elegirá autoridades presidenciales y legislativas
En caso de que ningún candidato alcance el porcentaje mínimo requerido en la primera ronda (40%), el proceso se extenderá a una segunda vuelta, prolongando así el calendario electoral.
Keylor Navas y Daniel Chacón también se pronunciaron
Además de Randall Brenes, otros referentes del fútbol costarricense también se han expresado públicamente de cara a las elecciones, sumándose al llamado a la participación ciudadana
Figuras como Celso Borges, Keylor Navas y Daniel Chacón, entre otros, ya habían alzado la voz previamente, con mensajes firmes de cara a las elecciones de Costa Rica.
Keylor Navas en sus redes sociales sobre las elecciones en Costa Rica
Celso Borges también habló
Celso Borges también se sumó al llamado al sufragio con un mensaje enfocado en la responsabilidad ciudadana, resaltando el valor que tiene el voto para construir un mejor país.
El experimentado futbolista invitó a los costarricenses a participar activamente en las elecciones, recordando que se trata de un derecho que no debe darse por sentado y deseando que el 1 de febrero sea una jornada en la que prevalezca la voz del pueblo de Costa Rica.