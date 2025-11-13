Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Eliminatorias Concacaf

“Pueden salir”: Piojo Herrera se sincera y señala al gran responsable de que Costa Rica esté casi afuera del Mundial 2026

Luego de la derrota contra Haití que dejó a Costa Rica casi afuera del Mundial 2026, Piojo Herrera salió hablar y apuntó al responsable.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Sigue a FCA en Google!
Miguel Herrera dijo quién es el responsable. (Foto: Teletica)
Miguel Herrera dijo quién es el responsable. (Foto: Teletica)

La Selección de Costa Rica vive uno de los momentos más críticos de su historia reciente. La derrota 1-0 ante Haití dejó a la Tricolor al borde de la eliminación directa del Mundial 2026 y dependiendo de una serie de resultados externos que rozan el milagro.

El golpe fue tan duro que, apenas terminado el partido en Curazao, surgieron cuestionamientos de todo tipo: al planteamiento táctico, al rendimiento individual de varias figuras y, sobre todo, al liderazgo del entrenador Miguel Herrera.

Lejos de esquivar el tema, el técnico mexicano enfrentó la conferencia de prensa con un tono directo, crudo y completamente autocrítico en donde reconoció la responsabilidad en este pésimo presente de La Sele.

¿Quién es el culpable de la casi no clasificación de Costa Rica al Mundial 2026?

Miguel Herrera lo dejó claro: Asumo mi responsabilidad. Sí, lo que hicimos no alcanzó”. El Piojo, consciente de la gravedad del momento, reconoció que el equipo está viviendo un auténtico fracaso, sobre todo tras haber tenido todo para asegurar su clasificación en casa ante Haití y luego dejar escapar puntos vitales.

Tweet placeholder

Estamos haciendo un fracaso. Lo primero que tenemos que hacer es ganar, dependemos de otros. No estamos en el fondo de la Concacaf. Soy autocrítico, soy responsable de esto y me hago responsable, afirmó.

Publicidad
Frente a las cámaras: el gesto de Keylor Navas que enfurece a Costa Rica tras perder con Haití y quedar prácticamente afuera del Mundial 2026

ver también

Frente a las cámaras: el gesto de Keylor Navas que enfurece a Costa Rica tras perder con Haití y quedar prácticamente afuera del Mundial 2026

Pero la frase que más impacto generó fue la que dejó para cerrar su intervención, cuando habló de su compromiso y del trabajo bajo presión que hoy lo tiene en el centro de la tormenta: Me gustaría que vieran lo que trabajo todo el tiempo. Yo no vine a hacerme el guey aquí, pueden salir o no”.

Su declaración fue interpretada por muchos como un mensaje directo: si la clasificación se escapa, él es el principal responsable de este presente de Costa Rica, y está listo para afrontar cualquier consecuencia.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Qué resultados necesita Costa Rica para clasificarse al Mundial 2026
Costa Rica

Qué resultados necesita Costa Rica para clasificarse al Mundial 2026

Los jugadores de Honduras y Costa Rica que deben cuidarse para jugar la última fecha
Concacaf

Los jugadores de Honduras y Costa Rica que deben cuidarse para jugar la última fecha

$70 millones: toda Costa Rica consternada por el revés que recibiría si no clasifica al Mundial 2026
Costa Rica

$70 millones: toda Costa Rica consternada por el revés que recibiría si no clasifica al Mundial 2026

Toda Honduras sorprendida con lo que dijo Reinaldo Rueda tras el peor derrota y la respuesta sobre Pinto
Honduras

Toda Honduras sorprendida con lo que dijo Reinaldo Rueda tras el peor derrota y la respuesta sobre Pinto

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo