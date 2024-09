La eliminación por penales de Deportivo Saprissa en los cuartos de final del Torneo de Copa ante Santos de Guápiles fue un golpe duro para los aficionados morados, un partido que muchos preferirían olvidar.

Sin embargo, este partido quedará grabado en la memoria de Kenay Myrie, un joven que, en medio de la derrota, vivió el sueño de su vida, convirtiéndose en el debutante más reciente del conjunto tibaseño tras ingresar al minuto 80 del encuentro.

Sueño cumplido para Kenay Myrie

“Era mi sueño desde pequeño, entonces estoy súper feliz y más porque vengo de familia futbolera“, compartió el joven lateral derecho, quien es hijo del ex futbolista Roy Myrie y sobrino de Dave Myrie, ambos con experiencia en La Sele.

A pesar de la presión que conlleva debutar, Kenay mantuvo la calma antes de entrar al campo. “Cuando me explicaron lo que tenía que hacer no sentí nervios. Cuando le di la boleta al árbitro me sentí más nervioso, pero cuando entré a la cancha, se me fue todo”, confesó el joven. “Entendí que tenía que ser yo en la cancha y disfrutar”, añadió.

La ambición del joven morado

Las metas del prometedor lateral derecho morado no podrían estar mejor definidas: seguir los pasos de su padre hasta vestir la camiseta de la selección nacional, y, a largo plazo, cumplir su sueño de llegar al Real Madrid.

Aunque el debut fue un gran paso, Kenay no se conforma fácilmente. “Todos sabemos que no era el resultado deseado. Me siento feliz por mi debut, pero no satisfecho, porque queríamos ganar”, comentó con madurez.