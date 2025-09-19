“Le dio el ‘sí’ a Sergio Ramos”: revelan la negociación secreta de Keylor Navas que conmociona a Pumas

La llegada de Keylor Navas a los Pumas de la UNAM pudo tener un desenlace muy distinto. El legendario guardameta costarricense habría estado a un paso de firmar con Rayados de Monterrey, uno de los rivales directos de los universitarios en la Liga MX.

Así lo reveló en las últimas horas el periodista mexicano Diego Armando Medina, quien aseguró que Keylor tenía prácticamente todo acordado con la escuadra rayada, dirigida por Doménec Torrent, antes de que la directiva del club optara por otro camino.

La charla con Sergio Ramos y el giro de Monterrey

De acuerdo con la versión de Medina, Monterrey decidió a último momento abandonar la negociación con el ex Real Madrid para apostar por el uruguayo Santiago Mele, actual guardameta de la selección charrúa.

Esta curiosa decisión habría estado marcada por la insistencia de Pumas en fichar a Keylor: “Si no fuera por lo buena onda que fue Monterrey, ahorita Pumas no tuviera a Keylor Navas. El Monterrey ya estaba a nada de tener a Keylor Navas antes que a Mele. Ya estaba”, aseguró el comunicador azteca.

Medina también agregó que varios referentes de la institución regiomontana, Sergio Ramos entre ellos, se comunicaron con el portero tico para convencerlo de unirse al plantel.

“Ramos ya había hablado con él, Canales había hablado con él, el Tato Noriega habló con él… pero cuando se dieron cuenta que Pumas también estaba al acecho, y que el Monterrey tenía otros elementos avanzados, a Torrent le dijeron: ‘tenemos a Keylor avanzado, ya le dio el ‘sí’ a Ramos, y tenemos también a Mele’. Torrent dijo: ‘dejénselo, agarramos a Santiago Mele, agarramos presente y futuro’. Y con Keylor hubiera sido presente”, completó el narrador de TUDN.

¿Cuándo se enfrentan Keylor y Sergio Ramos?

Más allá de las negociaciones frustradas, el esperado reencuentro entre Keylor Navas y Sergio Ramos ya tiene fecha confirmada. Será el próximo 18 de octubre, cuando Monterrey reciba a Pumas en el estadio BBVA, en el marco de la jornada 13 del Apertura 2025.

Al momento, los Rayados lideran el campeonato con 21 puntos, mostrando un nivel superlativo bajo el mando de Torrent. En cambio, Pumas marcha en la octava posición con 12 unidades, tratando de meterse en zona de clasificación con el aporte del tres veces campeón de Champions League bajo los tres palos.

