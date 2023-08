Osael Maroto es el nuevo presidente de la Federación Costarricense de Futbol y fue claro en decir que no será permisivo con ningún elemento de laSelección Nacional, incluyendo al portero histórico Keylor Navas, quien se ha ausentado de las últimas convocatorias de la Copa Oro y la Liga de Naciones de la Concacaf.

“Yo creo que puedo ser amigo de Keylor Navas, una vez compartí con él en España por un tema circunstancial, puedo tener ese tipo de encuentros con él, pero de ahí a ser permisivo con la gente, ni con Keylor Navas, ni con el señor Claudio Vivas, ni el Secretario General, con nadie se es permisivo, esto no es un tema de amigos, sino que es un tema de hacer las cosas como se tienen que hacer, cada cual tiene su rol”, dijo Maroto.

“El entrenador de la selección tendrá el rol de hacer su convocatoria, y si no acatan, habrá decisiones qué tomar, permisivos no podemos ser, si lo somos así, seguiremos con los mismos errores que hemos venido cometiendo, eso si te puedo decir que permisivos no, hay momentos, realidades, problemas, pero permisivos, pero es que nadie tendría que permitirse en esta industria”, agregó.

Acerca de la figura del portero y si influiría en las decisiones comentó: “Keylor Navas es como cualquier jugador, sabemos lo que representa, su gran importancia, pero es un tema de no ser permisivos, al final del día si el jugador no quiere venir que nos diga que no quiere venir. No podemos ser permisivos con las decisiones, si hay un llamado tiene que venir, sino, pues se tendrá que tomar decisiones”

Maroto nuevamente fue claro en decir que no habrá beneficios para ningún elemento, en este caso Keylor Navas no será la excepción: “No podemos cometer los mismos errores del pasado, tenemos que tomar en cuenta ello y aprender”.

¿Cuándo vuelve a jugar Costa Rica?

Por el momento, la Federación Costarricense de Futbol todavía no ha oficializado encuentros de la Selección Nacional para la Fecha FIFA de septiembre.