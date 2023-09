Leonardo Vargas, presidente de Cartaginés, ofreció una conferencia de prensa en el que expresó su enojo y del todo el club contra Ricardo Chacón, gerente de la Liga Deportiva Alajuelense, esto por no tomarlos en cuenta en el evento 90 Minuto por la Vida, en el que tradicionalmente participan.

Los brumosos han sido constantes en los últimos 10 años junto a los manudos, Herediano y Saprissa, para disputar los juegos de 30 minutos en el que se junta dinero para la lucha contra el cáncer infantil, pero en el 2024 no estará el club y aunque el dirigente reconoció su error, también señaló al dirigente manudo.

“Debería ser una decisión pensando en los objetivos para esta actividad, pero suena como a que alguna gente que siente un poquito de frustración en el pasado reciente están actuando en contra del Cartaginés”, dijo.

Acerca de porqué cree que no fue llamado comentó: “Lo que sucedió, al principio, la comunicación no fue la mejor incluso se dijo que habían hablado personalmente conmigo y no recibí una llamada ni un mensaje, con mis hijos hubo un poquito más de comunicación y ese día veníamos de Guatemala a Costa Rica y al otro día era la actividad, este señor Ricardo Chacón y cuando llegamos en la madrugada se le olvidó”

“La decisión es este señor, es la decisión de una persona, aunque digan que son tres o cinco, es una persona que tiene el poder para hacerlo, pero en el Cartaginés estamos abiertos a colaborar y si no se nos da la oportunidad, en el 2025 esperamos estar ahí”, finalizó.