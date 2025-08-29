Piojo Herrera no lo esconde: el DT de La Sele revela el rol decisivo de Wanchope en su convocatoria rumbo al Mundial 2026

La era de Miguel “Piojo” Herrera como entrenador de la Selección de Costa Rica comenzó en enero de 2025, cuando la Tricolor enfrentó a Estados Unidos en un amistoso que marcó el inicio de su camino bajo el mando del estratega mexicano.

Para ese encuentro, Herrera, siendo un recién llegado al país, se apoyó fuertemente en el criterio de su asistente de entonces, Paulo César Wanchope, quien pronto dejaría el cargo para asumir como entrenador del Deportivo Saprissa.

Dos figuras elegidas por Wanchope

Bajo la influencia de ‘Chope’, en aquella convocatoria al combinado nacional aparecieron dos nombres no tan habituales: Creichel Pérez, volante de Liga Deportiva Alajuelense, y Sebastián Acuña, pivote del Monstruo.

Sebastián Acuña sumaba 5 partidos con La Sele antes del primer llamado del Piojo Herrera (FCRF).

El primer partido del Piojo Herrera al mando terminó en una derrota 3-0 ante los norteamericanos, donde Creichel Pérez sumó 72 minutos de juego, mientras que Acuña se quedó en el banquillo.

Sebastián Acuña y Creichel Pérez vuelven a La Sele

Aunque ambos futbolistas no volvieron a ser convocados en las siguientes fechas, Piojo Herrera nunca los perdió de vista. Y ahora, con la nueva convocatoria para la doble fecha de eliminatorias rumbo al Mundial 2026, Herrera ha decidido darles una nueva oportunidad.

Al ser consultado sobre la reaparición de Pérez y Acuña, el entrenador no dudó en destacar el rol fundamental de Wanchope en esta decisión: “Estuvieron conmigo trabajando en la primera ocasión que estuve al frente. Era una lista que formó Chope, pero trabajamos con ellos, les veníamos dando seguimiento”, explicó.

Sobre Acuña, quien tiene 23 años, Piojo aseguró que su rendimiento en el últimpo tiempo le permitió ganarse la confianza del cuerpo técnico. “Cerró muy bien el torneo pasado y arrancó muy bien este. Ha ido creciendo en lo que buscamos en un contención, y creo que era el momento de darle esa oportunidad“, comentó el DT mexicano.

En cuanto al mediocampista rojinegro de 20 años, una de las figuras en el equipo que dirige Machillo Ramírez, Herrera destacó: “Es un jugador que nos llama la atención. La competencia no le había permitido estar de inicio, pero sus entradas a los partidos eran un gran revulsivo. Hoy se ha ganado estar iniciando con La Liga, y eso también hace que Creichel levante la mano y esté en la lista“.

Fecha y horario de los partidos de La Sele

Con la mira puesta en el Mundial 2026, Costa Rica comenzará oficialmente su camino en la fase final de las eliminatorias de la Concacaf el próximo viernes 5 de septiembre, cuando enfrente a Nicaragua en Managua. El partido está programado para las 8:00 p.m. (hora costarricense).

Cuatro días después, el 9 de septiembre, La Sele recibirá a Haití en el Estadio Nacional en San José, en un compromiso que también está programado para las 8:00 p.m.