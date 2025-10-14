Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Pésimas noticias para Jafet Soto: Herediano pierde a varias figuras para el partido clave ante Alajuelense

De cara al duelo de este jueves ante Alajuelense, Herediano sufre la baja de varias piezas claves y Jafet Soto deberá hacer magia.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Jafet Soto recibe malas noticias. (Foto: Herediano)
Jafet Soto recibe malas noticias. (Foto: Herediano)

El Club Sport Herediano enfrenta una semana crucial en el Torneo de Apertura 2025, pero las noticias que llegan desde el cuerpo técnico no son alentadoras. En la antesala del duelo clave ante Liga Deportiva Alajuelense, el entrenador Jafet Soto recibió un duro golpe: varias de sus piezas fundamentales estarán ausentes por suspensión.

El “Team” llega al compromiso con la necesidad de sumar puntos para mantenerse en los puestos de privilegio, pero deberá hacerlo sin hombres importantes en todas las líneas.

¿Qué bajas tendrá Herediano ante Alajuelense?

Según confirmó Josué Quesada, a las bajas de Getsel Montes y Aaron Morillo se le suman las de Hexzel Quirós y Allan Cruz, quienes no podrán estar disponibles para el encuentro de este jueves, todos por acumulación de tarjetas o sanciones disciplinarias.

Estas bajas obligarán a Jafet Soto a rearmar por completo su once titular, especialmente en defensa y mediocampo, donde Hexzel y Cruz han sido piezas inamovibles a lo largo del torneo.

El técnico florense deberá echar mano de su banca y apostar por variantes jóvenes o menos habituales para mantener el equilibrio táctico ante un rival que vive un gran momento.

Publicidad
Lejos de Costa Rica: Fernán Faerron confirma la noticia que cambia su futuro tras la salida de Herediano

ver también

Lejos de Costa Rica: Fernán Faerron confirma la noticia que cambia su futuro tras la salida de Herediano

El enfrentamiento ante Alajuelense no solo es uno de los más esperados del calendario, sino que también podría definir buena parte del futuro inmediato de ambos equipos en la tabla. Los manudos, dirigidos por Óscar Ramírez, llegan en alza, mientras Herediano busca reencontrarse con su mejor versión luego de semanas irregulares.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Jafet Soto enfrenta el revés inesperado que lo complica todo antes del clásico con Alajuelense
Costa Rica

Jafet Soto enfrenta el revés inesperado que lo complica todo antes del clásico con Alajuelense

"Era mentira": revelan el polémico motivo por el que Alajuelense limpió a un jugador que ahora brilla en La Sele
Liga Deportiva Alajuelense

"Era mentira": revelan el polémico motivo por el que Alajuelense limpió a un jugador que ahora brilla en La Sele

Fernán Faerron confirma la noticia que cambia su futuro
Costa Rica

Fernán Faerron confirma la noticia que cambia su futuro

Cristiano Ronaldo vs. Carlos Ruiz: ¿Quién hizo más goles de penal en Eliminatorias?
Guatemala

Cristiano Ronaldo vs. Carlos Ruiz: ¿Quién hizo más goles de penal en Eliminatorias?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo