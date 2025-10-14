Pésimas noticias para Jafet Soto: Herediano pierde a varias figuras para el partido clave ante Alajuelense

El Club Sport Herediano enfrenta una semana crucial en el Torneo de Apertura 2025, pero las noticias que llegan desde el cuerpo técnico no son alentadoras. En la antesala del duelo clave ante Liga Deportiva Alajuelense, el entrenador Jafet Soto recibió un duro golpe: varias de sus piezas fundamentales estarán ausentes por suspensión.

El “Team” llega al compromiso con la necesidad de sumar puntos para mantenerse en los puestos de privilegio, pero deberá hacerlo sin hombres importantes en todas las líneas.

¿Qué bajas tendrá Herediano ante Alajuelense?

Según confirmó Josué Quesada, a las bajas de Getsel Montes y Aaron Morillo se le suman las de Hexzel Quirós y Allan Cruz, quienes no podrán estar disponibles para el encuentro de este jueves, todos por acumulación de tarjetas o sanciones disciplinarias.

Estas bajas obligarán a Jafet Soto a rearmar por completo su once titular, especialmente en defensa y mediocampo, donde Hexzel y Cruz han sido piezas inamovibles a lo largo del torneo.

El técnico florense deberá echar mano de su banca y apostar por variantes jóvenes o menos habituales para mantener el equilibrio táctico ante un rival que vive un gran momento.

El enfrentamiento ante Alajuelense no solo es uno de los más esperados del calendario, sino que también podría definir buena parte del futuro inmediato de ambos equipos en la tabla. Los manudos, dirigidos por Óscar Ramírez, llegan en alza, mientras Herediano busca reencontrarse con su mejor versión luego de semanas irregulares.