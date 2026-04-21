Pérez Zeledón vs. Herediano: a qué hora y dónde ver el partido del Clausura 2026 de Costa Rica, Jornada 17

En la jornada 17 del Clausura 2026, Pérez Zeledón y Herediano se enfrentan en un duelo con realidades muy distintas en la tabla, pero con puntos importantes en juego en la recta final del torneo.

Mientras Herediano llega como líder y busca consolidar su posición de cara a las semifinales, Pérez Zeledón intentará hacerse fuerte en casa y sumar ante uno de los favoritos.

Con objetivos opuestos, el partido promete intensidad en la penúltima fecha del campeonato.

ver también Cómo está la tabla de posiciones del Clausura 2026 de Costa Rica, Jornada 17: ¿Alajuelense queda eliminado?

Pérez Zeledón vs. Herediano: horario y detalles del partido

El partido entre Pérez Zeledón y Herediano se disputará el miércoles 22 de abril a las 6:00 p.m. (hora de Costa Rica), en el Estadio Municipal de Pérez Zeledón, en un duelo correspondiente a la jornada 17 del Clausura 2026.

Pérez Zeledón vs. Herediano: canal y cómo seguir en vivo

El partido entre Pérez y Zeledón, correspondiente a la jornada 17 del Clausura 2026, se podrá ver en vivo a través de:

FUTV

Cómo llega Pérez Zeledón

Pérez Zeledón hizo un torneo bastanet malo, ubicado en la décima posición con 13 puntos. Su balance es de 2 victorias, 7 empates y 7 derrotas, reflejando una campaña irregular en la que le ha costado sostener resultados.

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En sus últimos partidos ha alternado entre triunfos y caídas, por lo que buscará cerrar con una mejor imagen ante el líder del torneo.

Cómo llega Herediano

Herediano llega como uno de los equipos más sólidos del campeonato, líder con 34 puntos tras sumar 11 victorias, 1 empate y 4 derrotas.

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El “Team” además atraviesa un gran momento, con una racha positiva en sus últimos encuentros, lo que lo mantiene firme en la cima y como claro candidato de cara a la recta final del Clausura 2026.

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Pérez Zeledón vs. Herediano: últimos enfrentamientos

Estos han sido los resultados más recientes entre Pérez Zeledón y Herediano, con un claro dominio del conjunto florense en los últimos enfrentamientos.

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