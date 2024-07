Patrick Sequeira arrancó la Copa América 2024 con el gran peso de ser el sucesor de Keylor Navas en la Selección de Costa Rica y en su debut versus Brasil fue la principal figura para poder conseguir el histórico empate sin goles y que llamó la atención de muchos.

Su gran rendimiento versus la canarinha no pasó desapercibido y en especial en el viejo continente donde ya es un viejo conocido en España porque actualmente milita en el Ibiza de la Segunda División, por lo que esto genera más atención.

Un histórico lo busca

Según han dado a conocer medios de comunicación españoles, uno de los que más está interesado en ficharlo es el Celta de Viga de La Liga, quien desea fortalecer su portería para la siguiente temporada y en especial en su lucha por mantenerse en la máxima categoría.

Para los de Vigo el portero costarricense no es ni un desconocido, esto recordando que temporadas atrás fue parte de su filial e incluso en algunas ocasiones entró a la convocatoria de algunos duelos del primer equipo donde se quedó en el banco de suplentes.

Sequeira dejó una gran impresión cuando estuvo en el club, pero no se pudo quedar en esa ocasión en el plantel por el cupo de extranjeros, el cual ahora ya no es un problema porque el futbolista ya tiene su pasaporte comunitario y con esto ya no ocupa plaza de foráneo.

Su actualidad

Patrick Sequeira ahora está enfocado en la Selección de Costa Rica donde buscará el milagro de poder avanzar a los cuartos de final de la Copa América 2024 y después analizará su futuro con el Ibiza.