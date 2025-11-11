Kendall Waston le pega a Honduras en donde más duele y calienta el cruce por la clasificación al Mundial 2026

La Selección de Costa Rica ya vive el ambiente de eliminatoria y uno de sus referentes, Kendall Waston, volvió a encender la llama del recuerdo justo antes del duelo decisivo frente a Honduras por el boleto al Mundial 2026.

La Federación Costarricense de Fútbol publicó un video con uno de los momentos más recordados en la historia reciente del fútbol nacional: el gol de Waston a los catrachos en 2017, aquel que selló la clasificación de la Tricolor al Mundial de Rusia 2018. La publicación llegó justo en la antesala del cierre de las actuales eliminatorias, donde ambos equipos volverán a cruzarse en un contexto casi idéntico: con el pase directo en juego.

¿Qué dijo Kendall Waston sobre ese gol a Honduras?

En el video, el defensor revive el instante en el que todo un país celebró. “Quedaban pocos minutos, vuelvo a ver a la banca, veo al profe Óscar y voy para arriba. Yo no veo dónde la bola llegó, solo sé que cabeceé”, relató Waston, al recordar el tanto histórico que silenció al rival y clasificó a Costa Rica entre los mejores del continente.

Pero el defensor también reveló un detalle que pocos conocían: los tacos con los que anotó aquel gol siguen teniendo un valor simbólico para él. “Dejé el taco con los utileros, va a ser una señal de fe. Ahora que me volvieron a convocar los fui a buscar, le dije: ‘Randall, ya sé que hay unos tacos míos’”, contó entre risas.

Tweet placeholder

El recuerdo no solo trajo nostalgia a los aficionados ticos, sino que también encendió las redes en Honduras, donde muchos aún no olvidan aquel gol agónico que los dejó fuera del Mundial de Rusia y los obligó al repechaje.

Publicidad

Publicidad

ver también “Se nos fue de las manos”: Francisco Calvo impacta a Costa Rica con la confesión que puede dejarlos fuera del Mundial 2026

Ahora, la historia parece repetirse. Costa Rica llega segunda en su grupo con seis puntos, dos menos que Honduras, y el próximo martes en el Estadio Nacional podría volver a definir su clasificación ante el mismo rival. Waston, quien ha regresado al combinado nacional con la misión de aportar su experiencia y liderazgo, sabe lo que significa enfrentar a los catrachos con la historia sobre los hombros.