Mariano Torres a La Sele: la firme postura de Saprissa que hace soñar a los morados con el Mundial 2026

Mientras la Selección de Costa Rica mantiene en suspenso el sueño nacional de alcanzar un cupo para la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, entre los aficionados del Deportivo Saprissa volvió a resurgir un debate que ha generado controversia durante años: ¿debería Mariano Torres naturalizarse costarricense para poder vestir la camiseta de La Sele?

La pregunta ha vuelto a ganar fuerza en el contexto actual, marcado por el dubitativo presente futbolístico del equipo dirigido por Miguel “Piojo” Herrera, así como por el gran momento que atraviesa el capitán morado en el torneo local.

ver también Negocio redondo por Gustavo Herrera: esto es lo que Saprissa se llevaría si se concreta la venta de la joya de Panamá

¿Mariano Torres a la Selección?

A pesar de sus 38 años, Mariano Torres sigue siendo uno de los futbolistas más influyentes del campeonato nacional. En una etapa donde la Tricolor busca desesperadamente un mediocampista creativo, un “10” que pueda enlazar el mediocampo con el ataque (ni Brandon Aguilera ni Jefferson Brenes han logrado consolidarse en ese rol), el ex Boca Juniors mantiene un nivel superlativo.

El tema resurgió a partir de una publicación de “El Podcast de la Hinchada”, página morada con más de 47 mil seguidores en Facebook y casi 14 mil en Instagram, donde se planteó abiertamente la posibilidad.

El Podcast de la Hinchada pidió a Mariano Torres para La Sele (Instagram).

“¿Mariano Torres a la Selección? Sé que este tema se había tocado en algún momento, fue polémico, aprobado por muchos y no tanto por otros. Sin embargo, estamos a menos de un mes de que Costa Rica se juegue la vida por un nuevo cupo en el Mundial”, escribieron desde El Podcast.

Publicidad

Publicidad

En el mismo post, el medio añadió: “Hay que ser demasiado ciego para no ver que a la Selección le hace falta un creativo nato. Sé que no hay tiempo para nacionalizarlo para los partidos de noviembre, pero ¿qué tal si pensamos más allá y lo nacionalizamos pensando en el Mundial? Mariano tiene experiencia, corre más que muchos jóvenes y tiene todo lo necesario para ser ese jugador que hace falta”.

La postura de Saprissa queda clara

En menos de 24 horas, la publicación alcanzó más de 700 me gusta en Instagram y 375 en Facebook, y la mayoría de los comentarios coincidían con la propuesta: los morados quieren ver a su capitán en La Sele.

Publicidad

“En nuestro medio no hay otro jugador como Mariano Torres”, “Sería un lujo para la Selección tenerlo”, “Es lo mejor que podrían hacer, en otro país no desperdiciarían a un jugador de este nivel”, fueron algunas de las opiniones más repetidas entre los seguidores de Saprissa.

Publicidad

Los fanáticos respaldaron la idea de naturalizar a Mariano (Instagram).

Publicidad

ver también Tiene más de 23 millones de seguidores y enloqueció con el golazo de Mariano Torres para Saprissa: “Me lo tienes que explicar”

Así, la postura general del saprissismo parece ser casi unánime: respaldo total a la idea de que Mariano Torres pueda naturalizarse y representar a la Selección de Costa Rica, el país donde ha construido su carrera y su vida desde 2016.