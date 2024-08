Joel Campbell se encuentra atravesando por un buen momento en Atlético Goianiense. Luego de una larga racha de doce partidos sin conocer la victoria, el equipo rojinegro ha logrado encadenar dos triunfos consecutivos, con el tico como titular y portador del emblemático dorsal número 10.

Este sábado, el Dragón de Goiana se impuso por 2 a 1 ante Juventude, en un partido disputado en el Estadio de Goias, gracias a los goles de Jan Hurtado y Alejo Cruz.

El mensaje de Campbell para los haters

A pesar de que el equipo aún se encuentra en la última posición del Brasileirao, esta serie de victorias ha inyectado una dosis de optimismo tanto en los jugadores como en la afición.

En este marco, el internacional costarricense publicó un mensaje conciso en sus redes sociales, utilizando un fragmento de la canción Blind to You de Collie Buddz, que en español se traduce como “estoy ciego ante ustedes, los que me odian, no pueden tocarme, creadores de rumores”.

Goianiense se prepara para luchar

A pesar de todo, el Atlético Goianiense de Joel Campbell aún tiene un largo camino por recorrer para asegurar su permanencia en la Primera División del fútbol brasileño.

El próximo desafío para el conjunto rojinegro será el domingo 1 de septiembre, cuando el equipo visite a Cruzeiro, uno de los grandes de Brasil, en un partido que promete ser complicado.