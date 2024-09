"No me gusta esa situación": Guimaraes pone distancia al hablar de Jeyland Mitchell

Después de meses en el Feyenoord, Jeyland Mitchell debutó este jueves en Europa y no lo hizo en el torneo local sino en el escenario más grande posible: la Champions League.

El joven defensor tico que llegó a Países Bajos después de la Copa América 2024 llevaba tiempo siendo convocado hasta que finalmente ingresó ante el Leverkusen en la derrota por 4-0 de su equipo.

Sin embargo, más allá del mal resultado, Mitchell logró cumplir uno de sus grandes sueños, esos que vio nacer en Costa Rica y que comenzó a concretar cuando Alexandre Guimaraes le dio un lugar en Alajuelense.

El análisis de Alexandre Guimaraes del debut de Jeyland Mitchell en Europa

Y como fue el entrenador rojinegro uno de sus principales potenciadores, antes del encuentro que La Liga le ganó este jueves a Sporting San Carlos, el DT habló de cómo vio a quien fuera su pupilo.

“Nosotros estamos acá para identificar talentos, darles oportunidades y a partir de eso, acondicionarlos para que cuando puedan mostrarse en el alto nivel, respondan como requiere el alto nivel”, aseguró Guimaraes.

Jeyland Mitchell debutó con el Feyenoord en Champions League. (IMAGO)

“En el caso de Jeyland, es un caso que a todos nos da mucho orgullo verlo en la televisión jugando a su edad un partido de Champions. Tiene un futuro por delante”, agregó el técnico manudo sobre el defensor de 20 años, a quien muchos señalan como su “hijo”.

“Que yo sepa, yo soy papá de dos hijos nada más, no me gusta esa situación que a veces mucha otra gente quiere asignarse. Yo soy el papá de Mauro y de Celso, soy entrenador y como entrenador me toca descubrir, dar oportunidad y potencializar a los jóvenes talentos”, respondió Guimaraes, humilde y tomando distancia de Mitchell.