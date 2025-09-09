“No lo sabía”: el error más insólito del Piojo Herrera sale a la luz y complica a Costa Rica rumbo al Mundial 2026

Miguel “Piojo” Herrera volvió a recibir malas noticias luego del decepcionante resultado de la Selección de Costa Rica en su visita al Estadio Nacional de Managua, donde se encontró con una Nicaragua combativa que se las ingenió para sacarle un empate 1-1.

En la preparación del siguiente duelo por la fase final de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, que será ante Haití este martes 9 de septiembre desde las 8:00 p.m. (hora de Costa Rica) en el Estadio Nacional, el DT de la Tricolor sumó dos bajas forzadas.

La primera ausencia confirmada fue la de Santiago Van der Putten, quien sufrió una lesión en su rodilla a pesar de no haber sumado minutos ante los pinoleros. A esto se le sumó la noticia de la suspensión de un referente del cominado nacional: Francisco Calvo, quien llegó a su segunda tarjeta amarilla en la presente eliminatoria.

El descuido que deja en evidencia al Piojo Herrera y Fedefútbol

Mientras los fanáticos costarricenses se preguntaban cómo reemplazaría el Piojo Herrera al experimentado zaguero y subcapitán del equipo, el periodista Kevin Jiménez dio a conocer un descuido insólito que podría costarle muy caro a La Sele.

Es que el Piojo Herrera no tenía claro que Calvo no podía jugar ante Haití, por lo que venía siendo parte de los trabajos de preparación junto a los titulares. “Francisco Calvo no sabían que estaba suspendido. Estaba practicando como titular, no había claridad sobre la suspensión“, afirmó Jiménez en el programa Seguimos.

¿Quién reemplazará a Francisco Calvo?

“Ahora hay que ver cuál será el cambio, por el momento el Piojo no lo planteó en cancha porque no lo sabía. Lo más razonable es cambiar a Julio (Cascante) por Francisco“, señaló el periodista.

Así, el escenario más factible parece ser que el defensor del Austin FC de la MLS reemplace a Francisco Calvo. El problema ahora es que Cascante saltará al campo del Estadio Nacional con poca preparación, ya que en la previa fue su compañero quien practicó como titular en la zaga tricolor.