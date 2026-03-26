“No ha sido fácil”: tocó la cima con Costa Rica, cayó sin parar y así reaccionó al llamado de Bocha Batista

El regreso de Jewison Bennette a la Selección de Costa Rica no es una historia más dentro del proceso que inicia Fernando Batista. Es, en realidad, el reflejo de un camino marcado por extremos: de irrumpir muy joven en la Tricolor y tocar la cima, a desaparecer de las convocatorias y tener que reconstruirse lejos de los focos.

Bennette fue, en su momento, una de las grandes apariciones del fútbol costarricense, siendo vital en el repechaje del Mundial 2022. Su irrupción temprana lo llevó rápidamente a la Selección, donde dejó destellos que ilusionaban con un futuro consolidado.

Sin embargo, el recorrido no fue lineal. Las convocatorias se cortaron, su nombre dejó de aparecer en las listas y su carrera entró en una etapa de incertidumbre que lo obligó a replantearse muchas cosas.

Jewison Bennette habló de lo que tuvo que pasar

Lejos de rendirse, el extremo tomó ese golpe como punto de partida. Desde Ucrania, donde milita en el LNZ Cherkasy, empezó un proceso silencioso de trabajo y crecimiento personal. “La trayectoria mía no ha sido fácil, he tenido momentos complicados en la vida y en el fútbol, pero rescato que me levanté y he estado trabajando por esta oportunidad”, explicó, dejando en evidencia el peso de lo vivido y el valor que le da a este nuevo llamado.

Jewison Bennete regresó a la Selección de Costa Rica.

La noticia de su convocatoria a la Selección de Costa Rica no fue un momento más en su carrera. Todo lo contrario. Bennette lo vivió con una carga emocional fuerte, consciente de lo que tuvo que atravesar para volver a este lugar. “Fue una felicidad enorme, llamar a mi familia y contarle a todos, porque se ve que dio resultado todo el trabajo realizado”, confesó, reflejando la dimensión personal que tiene este regreso.

Publicidad

Publicidad

Más allá de la emoción, el futbolista también entiende que esta oportunidad exige respuestas inmediatas. Sabe que el margen es corto y que debe demostrar en cancha por qué merece un lugar en este nuevo ciclo. “Siento una gran ilusión de hacer bien las cosas y ayudar a la Selección”, afirmó, dejando claro que llega con hambre de protagonismo y con la intención de consolidarse.

ver también El primer pedido de Bocha Batista: un jugador de la Sele sacó a la luz la exigencia que marcó el inicio de su ciclo

En cuanto al arranque del proceso bajo el mando de Batista, Bennette destacó la claridad del proyecto y la intensidad de los entrenamientos. “Tiene una idea muy clara de juego, el entrenamiento fue muy bueno, con una gran intensidad, y podemos lograr grandes cosas si entendemos la idea del entrenador”, señaló. Después de tocar la cima, caer y levantarse, su historia suma un nuevo capítulo con la Tricolor, uno que puede redefinir su carrera si logra sostener este momento.

Publicidad

Datos Claves

El futbolista Jewison Bennette regresa a la Selección de Costa Rica bajo el mando de Fernando Batista .

regresa a la Selección de Costa Rica bajo el mando de . Jewison Bennette milita actualmente en el club LNZ Cherkasy de la liga de Ucrania .

milita actualmente en el club de la liga de . El extremo destacó la intensidad y la claridad de la idea de juego en los entrenamientos.