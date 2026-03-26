“Conversamos”: figura extranjera de la liga de Costa Rica reveló que hubo charlas para jugar con la Sele

Figura extranjera de la liga de Costa Rica reveló que hubo charlas para jugar con la Selección Nacional, una confesión que vuelve a abrir el debate sobre los talentos foráneos que han marcado diferencia en el fútbol tico y que, en algún momento, estuvieron cerca de vestir la camiseta de la Tricolor. En un torneo donde los goleadores extranjeros suelen ser protagonistas, la posibilidad de nacionalización siempre genera expectativa, especialmente cuando se trata de futbolistas con impacto real en la competencia.

El protagonista de esta historia es uno de los delanteros más determinantes del campeonato nacional en los últimos años. Su rendimiento ha sido constante, su capacidad goleadora lo mantiene en la cima de las estadísticas y su influencia dentro del área lo convierte en un nombre recurrente cada vez que se discute sobre el nivel de los atacantes en Costa Rica.

¿Quién es el extranjero que fue llamado por un DT de Costa Rica?

Se trata de Marcel Hernández, figura del Herediano y actual líder de goleo del torneo. El atacante cubano, que desde su llegada al país ha sostenido una cuota goleadora altísima, reconoció que existieron acercamientos para que pudiera representar a Costa Rica. Sus declaraciones, en el canal oficial de la Unafut en YouTube, dejaron en claro que el interés no fue institucional, pero sí hubo un intento concreto desde el entorno futbolístico.

“De parte de la Federación nunca llegó (el interés en que Hernández se naturalizara tico), pero por parte de un entrenador sí. Fue a verme personalmente, conversamos muchísimo, pero la Federación nunca mostró interés”, reveló el delantero, dejando entrever que la posibilidad estuvo más cerca de lo que muchos imaginaban.

Marcel Hernández reveló que le hubiese gustado jugar para Costa Rica.

Consultado sobre si le hubiese gustado vestir la camiseta de la Selección Nacional, Hernández no dudó en su respuesta. “Sinceramente sí, claro”, afirmó, dejando en evidencia que la puerta, desde su lado, siempre estuvo abierta. Una declaración que inevitablemente invita a pensar en lo que pudo haber sido, especialmente considerando la falta de gol que en distintos momentos ha afectado a la Tricolor.

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Hoy, con Marcel Hernández consolidado como uno de los grandes referentes ofensivos del fútbol costarricense, sus palabras reactivan una discusión que va más allá de un caso puntual. La gestión del talento extranjero, la posibilidad de nacionalización y la planificación deportiva de la Selección vuelven a estar sobre la mesa. Porque cuando un goleador de este nivel admite que quiso jugar para Costa Rica, la pregunta surge sola: ¿se dejó pasar una oportunidad?

Datos Claves

El delantero Marcel Hernández reveló que tuvo charlas personales con un entrenador de Costa Rica.

reveló que tuvo charlas personales con un entrenador de Costa Rica. La Federación Costarricense de Fútbol nunca mostró interés institucional en naturalizar al goleador cubano.

nunca mostró interés institucional en naturalizar al goleador cubano. Marcel Hernández, actual figura del Herediano, confirmó que sí deseaba jugar con la Selección Nacional.