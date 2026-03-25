El primer pedido de Bocha Batista: un jugador de la Sele sacó a la luz la exigencia que marcó el inicio de su ciclo

El ciclo de Fernando Batista al frente de la Sele ya empezó a marcar una línea clara, incluso antes de su debut oficial. En su primer contacto con el grupo, el técnico argentino dejó un mensaje contundente que apunta directamente a cambiar la mentalidad del plantel.

La charla inicial se dio en Antalya, Turquía, donde la Selección de Costa Rica concentra para esta fecha FIFA. Ahí, Batista tuvo su primer cara a cara con los futbolistas y aprovechó para fijar las bases de su proyecto. El mensaje fue directo, sin rodeos, y buscó instalar una cultura de competencia permanente.

¿Cuál fue el primer pedido del Bocha Batista?

Quien se encargó de revelar detalles de esa conversación fue Orlando Galo, uno de los jugadores que empieza a asumir un rol protagónico en este nuevo proceso. El mediocampista del Riga FC, con experiencia reciente en el fútbol europeo, tomó la palabra y expuso con claridad lo que pretende el entrenador.

“Como lo dijo el profesor en una charla que tuvimos, todos los partidos que juguemos con este escudo y representando al país son importantes. No son amistosos, son partidos de preparación para un proceso que apenas comienza…”, afirmó el legionario tico.

Orlando Galo habló de las exigencias de Fernando Batista.

Galo no solo trasladó el mensaje, sino que también dejó ver cómo se empieza a construir el liderazgo dentro del grupo. En una etapa de renovación, donde conviven futbolistas jóvenes con otros de mayor recorrido, su figura aparece como un puente entre el cuerpo técnico y el vestuario. La intención es clara: que la exigencia no dependa únicamente del entrenador, sino que sea sostenida por los propios jugadores.

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En esa misma línea, el volante profundizó sobre los pilares que Batista quiere instalar en la Selección: “Él tiene como base la disciplina, representar a este país y sentir la camiseta. Eso nos dice que viene a ponerse la camisa como nosotros lo hacemos dentro del campo”.

¿Cuándo debuta Fernando Batista con Costa Rica?

El estreno de este nuevo ciclo será el próximo viernes a las 11:00 a. m., cuando Costa Rica enfrente a Jordania en el Mardan Sports Complex. Más allá del resultado, el partido marcará el primer paso de una etapa que busca redefinir la identidad de la Selección.

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