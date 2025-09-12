“Prácticamente hecho”: Fernán Faerron tiene cerrado su fichaje a este club europeo

Fernán Faerron vuelve a ser protagonista en el fútbol nacional e internacional. El defensor, que hace unas semanas salió de manera polémica del Club Sport Herediano, ya tendría listo su futuro y todo apunta a un salto al fútbol europeo.

Su salida del “Team” no estuvo exenta de controversia. Tras una lesión, el zaguero no percibía la totalidad de su salario, lo que generó reclamos internos con la dirigencia florense. Finalmente, el club decidió rescindirle el contrato. La situación tomó más fuerza cuando Tigo Sports publicó que el motivo principal había sido el tema económico, algo que no tardó en ser desmentido por la esposa del futbolista.

En medio de esa tormenta mediática, Faerron mantuvo el perfil bajo, pero su entorno ya negociaba una nueva oportunidad en el extranjero. Y hoy, el periodista Kevin Jiménez confirmó cuál será el próximo club del defensor ex Herediano.

¿Dónde seguirá su carrera Fernán Faerron?

Fernán Faerrón tiene todo cerrado para unirse al Gaziantep F.K., club de la primera división de Turquía. Solo resta que tenga su ficha en su poder y podrá viajar al país europeo para hacerse la revisión médica y firmar su nuevo contrato.

Fernán Faerron jugará en el Gaziantep F.K. de Turquía. (Foto: Gemini)

El equipo turco, que actualmente marcha octavo en la tabla con dos victorias y dos derrotas en el arranque de la temporada, sería la nueva casa de Faerron. Un destino que representa un desafío enorme para el defensor de 23 años, que buscará consolidarse en un fútbol competitivo y exigente como el turco.

De confirmarse oficialmente, sería el regreso de Faerron al balompié internacional tras sus pasos por la Noruega y Ucrania, dejando atrás las polémicas y con la gran oportunidad de reescribir su historia en Europa.