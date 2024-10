Deportivo Saprissa atraviesa momentos de gran tensión en la antesala del duelo ante Comunicaciones. Tras la reciente derrota frente a Cartaginés, el volante Jefferson Brenes no contuvo su frustración y cuestionó la actitud de algunos de sus compañeros.

“Hay que decirnos las cosas en el camerino; no podemos entrar con ciertas actitudes. Da cólera la actitud de algunos”, declaró Brenes, en un mensaje que resonó tanto dentro del club como en los medios y la afición.

Rolando Fonseca se mete en la polémica

En medio de esta controversia, Rolando Fonseca, recordado ex jugador de Saprissa y Comunicaciones, decidió opinar sobre el tema, trayendo recuerdos de su propia experiencia en el equipo de Tibás.

Fonseca entiende a Jefferson Brenes.

Fonseca contó cómo, en su juventud, vivió una situación similar, en la que hizo críticas al equipo, y sus entonces capitanes lo reprendieron. “Me dijeron: ‘ubíquese, chamaco, aún no le toca opinar, cállese y juegue’”, recordó el histórico exfutbolista.

La dura crítica de Fonseca para Saprissa

Sin embargo, el exdelantero también reconoció que el contexto actual es diferente, y algunos referentes del equipo hoy no logran mostrar ese liderazgo en la cancha.

Fonseca no escatimó en palabras al referirse al desempeño de los jugadores de Saprissa. Mencionó que, en su opinión, Brenes es “el mejor jugador del Saprissa en este momento”, pero cuestionó el nivel de varios otros.

“Hay otros que no están dando la talla. Duarte es uno más del montón, Arboine está pasando por una situación difícil, Salas no está en su mejor momento, Ariel un día sí y un día no, y Fidel no está en buen nivel”, disparó el ex morado.