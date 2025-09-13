“No es tema mío”: Machillo Ramírez es contundente sobre la decisión del Piojo Herrera en la Selección de Costa Rica

El presente de la Selección de Costa Rica ha encendido un fuerte debate entre la afición y los medios de comunicación, quienes analizan los posibles nombres a ser convocados para los próximos partidos de la Eliminatoria Mundialista de Concacaf. Entre ellos, ha surgido con fuerza el de Celso Borges, mediocampista de la Liga Deportiva Alajuelense y referente histórico del fútbol costarricense.

ver también Respuesta oficial: en Cartaginés rompen el silencio y lo cuentan todo sobre la llegada de Carevic a La Sele

El experimentado volante, con amplia trayectoria internacional, sigue mostrando vigencia en el campeonato nacional. Su liderazgo y jerarquía lo colocan como una opción interesante para reforzar a una Selección que ha dejado dudas en el inicio del proceso eliminatorio rumbo al Mundial 2026.

¿Celso Borges a la Selección de Costa Rica?

Consultado sobre la posibilidad de que Borges vuelva a vestir la camiseta de la Tricolor, el técnico de Alajuelense, Óscar “Machillo” Ramírez, no dudó en destacar las cualidades de su jugador, aunque dejó claro que la decisión no está en sus manos. “Celso es un muchacho que ha sido muy aplicado y profesional, aporta experiencia. No es tema mío decir si tiene que llegar a la Selección, eso le corresponde al Piojo”, expresó, en referencia al seleccionador nacional Miguel “Piojo” Herrera.

Publicidad

Publicidad

Las palabras de Ramírez reflejan el respeto y la importancia que Borges aún tiene en el entorno del fútbol tico. El mediocampista, recordado por su aporte en anteriores procesos mundialistas, podría darle al equipo la calma y el orden que tanto ha necesitado en los últimos encuentros.

La Tricolor atraviesa un momento complicado en la Eliminatoria, después de empatar sus primeros dos partidos frente a Nicaragua y Haití, resultados que han generado preocupación y la obligación de recomponer el camino para no comprometer sus opciones de clasificación.

Publicidad

ver también Duro revés de Concacaf: Costa Rica recibe el golpe que sacude a La Sele mientras se está quedando fuera del Mundial 2026

En este contexto, el regreso de Celso Borges aparece como una alternativa que divide opiniones: mientras algunos creen que su experiencia puede ser determinante para enderezar el rumbo, otros insisten en apostar por la sangre joven. Lo cierto es que la última palabra la tendrá el Piojo Herrera, quien deberá decidir si convoca al histórico mediocampista para la próxima fecha eliminatoria.