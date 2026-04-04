No es solo Aarón Suárez: Jafet Soto ya tiene asegurados otros 5 refuerzos para Herediano y todo depende de José Giacone

El mercado de fichajes del fútbol de Costa Rica aún no se encuentra abierto, pero el Club Sport Herediano que preside Jafet Soto no pierde el tiempo y ya se adelantó al resto para cerrar su primera gran contratación de cara a la próxima temporada.

Se trata de Aarón Suárez, el talentoso volante ofensivo de 23 años que aterriza en Heredia en condición de agente libre, luego de desvincularse del Igdir FK del fútbol turco.

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Pero además del fichaje estelar del ex jugador de Liga Deportiva Alajuelense, existen cinco nombres que finalizarán sus respectivos préstamos y podrían reforzar las filas del primer equipo, siempre y cuando logren convencer al cuerpo técnico en la pretemporada.

Los otros posibles refuerzos del “Team”

Axel Amador: Tras no lograr consolidarse en el primer equipo de Herediano, el ágil extremo de 25 años formado en Pérez Zeledón pasó a préstamo a Guadalupe FC.

Axel Amador (MPZ).

En lo que va de este Clausura 2026, registra una asistencia en 11 partidos disputados. La cesión finaliza formalmente en junio, por lo que su retorno está garantizado.

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Shawn Johnson: El lateral derecho atraviesa un gran presente deportivo en Municipal Liberia, pero su ficha sigue perteneciendo a Herediano (quien lo prestó al equipo de Guanacaste en septiembre de 2025). Al término del actual campeonato, su vínculo con los Coyotes expirará y volverá a las filas del equipo florense.

Shawn Johnson (Instagram).

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Keymar McLean: El defensa central de 20 años, catalogado como uno de los juveniles de mayor proyección del semillero del “Team”, fue enviado a préstamo a Guadalupe para foguearse en el Clausura 2026.

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Kyler McLean (Instagram).

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Hasta el momento registra 12 apariciones en el torneo local. La cesión concluye al finalizar la temporada, abriéndole la puerta para pelear un puesto en el Apertura 2026.

Bairon Murcia: Otro florense que milita en Guadalupe. El extremo derecho de 22 años arribó al conjunto guadalupano en septiembre del año pasado, pero desde ese entonces solo ha podido sumar minutos en 6 encuentros oficiales.

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Bairon Murcia (Instagram).

Con esta evidente falta de rodaje, parece difícil que José Giacone lo contemple como una opción para el primer equipo, pero legalmente debe regresar a definir su futuro cuando el certamen culmine.

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Ariel Arauz: El escenario del mediocampista nicaragüense es el más delicado. Se encuentra cedido en Sporting FC, donde lamentablemente sufrió una grave rotura de ligamentos de la rodilla que lo mantiene apartado de los terrenos de juego desde principios de este 2026.

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Ariel Arauz (Instagram).

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Su préstamo también finaliza en el mes de junio, por lo que deberá volver a Herediano, principalmente para continuar con su extensa recuperación médica y, posteriormente, decidir qué rumbo tomará su carrera.

En síntesis

-El volante Aarón Suárez (23 años) es el primer gran refuerzo de Herediano tras quedar libre en el fútbol de Turquía.

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–Shawn Johnson, Axel Amador, Keymar McLean, Bayron Murcia y Ariel Arauz finalizan sus préstamos en junio.

–José Giacone tendrá la última palabra sobre cuáles de estos futbolistas se integrarán definitivamente a la planilla y quiénes deberán buscar un nuevo destino.