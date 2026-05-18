La nueva casa de Herediano ya tiene fecha de inauguración para el Apertura 2026.

Desde hace varios años, el Club Sport Herediano juega como local en el Carlos Alvarado, estadio que ha convertido en una verdadera fortaleza. Sin embargo, resta muy poco para que vuelva a mudarse a su casa de siempre, el Rosabal Cordero.

Según manifestó el vicepresidente de Fuerza Herediana, Aquil Alí, el nuevo estadio estará listo para el mes de agosto, cuando comience el Torneo Apertura 2026.

Además de la fecha, este lunes su presidente, Jafet Soto, dio más detalles de lo que le falta a la obra para estar terminada. En el Teléfono Rojo, comentó: “Realmente ahora lo que queda es un Lego, es armar y poner cosas. Estamos ya en la etapa de acabados. Estaríamos poniendo la cancha en los primeros días de junio, esa es la idea“.

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¿Cómo será el nuevo Estadio Rosabal Cordero?

El nuevo estadio, que se construyó en el mismo lugar en el que estaba el anterior Rosabal Cordero, tendrá una capacidad para 12 mil personas. Con respecto al viejo estadio, Herediano aumentará cerca de un 50% la cantidad de aficionados que podrán asistir.

Otro de los grandes cambios es que todas las graderías estarán techadas, lo que facilita la experiencia de la afición en los días de lluvia. El proyecto también cuenta con un hotel de 120 habitaciones con vistas a la cancha.

Así se vería desde afuera el nuevo estadio.

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Los aficionados rojiamarillos podrán disfrutar de 15 locales comerciales, tres restaurantes principales, 16 quioscos en el sector Oeste en el Mercado Gastronómico y 18 quioscos en el Sector Este del estadio.

En resumen

El presidente Jafet Soto detalló que las obras del nuevo estadio están en etapa de acabados.

detalló que las obras del nuevo estadio están en etapa de acabados. El nuevo Estadio Rosabal Cordero estará listo en agosto para el Torneo Apertura 2026.

estará listo en agosto para el Torneo Apertura 2026. La nueva sede de Herediano tendrá una capacidad ampliada para 12 mil personas techadas.