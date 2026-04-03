Mientras Alajuelense vendió a Aarón Suárez por 400 mil dólares, ¿cuánto pagó Jafet Soto para traerlo a Herediano?

En septiembre de 2025, la Liga Deportiva Alajuelense concretó la salida de Aarón Suárez al fútbol de Turquía. El volante ofensivo dejó el equipo rojinegro para unirse al Iğdır FK de la segunda división, en un movimiento que le significó a la dirigencia manuda un ingreso cercano a los 400 mil dólares.

La transacción fue un negocio redondo para los de Alajuela, que lograron ubicar a un jugador que venía siendo cuestionado por la afición en el fútbol europeo a cambio de una cifra importante para las arcas de la institución.

ver también Fincas de café y dos supermercados: los negocios que Danny Carvajal administra mientras juega en Herediano

Final amargo en el Viejo Continente

El paso de Suárez por el fútbol turco terminó siendo sumamente discreto y fugaz. En menos de un año de estadía, el mediocampista apenas registró participación en seis partidos oficiales, sumando un total de 345 minutos en cancha.

Su aporte estadístico se limitó a un solo gol, repartiendo la mayoría de sus escasas apariciones en el torneo de Copa y entrando apenas en dos juegos de la liga local como pieza de recambio.

Aarón Suárez nunca se consolidó en el fútbol turco (Instagram).

Ante el escaso protagonismo del jugador en la segunda categoría turca, su relación con el club llegó a su fin de forma prematura. A finales de marzo de 2026, el Iğdır FK tomó la decisión de dejar al futbolista fuera de su planificación deportiva, procediendo a finiquitar el contrato que los vinculaba.

Publicidad

Publicidad

Fue en ese escenario donde apareció la figura de Jafet Soto, quien ya le seguía la pista desde su etapa en Alajuelense. El caudillo de Fuerza Herediana se movió con rapidez para contactar al volante y llegar a un acuerdo para que integre las filas florenses hasta junio de 2028.

Negocio redondo para Herediano

Entonces, ¿cuánto tuvo que desembolsar Herediano para hacerse con los servicios de Aarón Suárez? La respuesta es cero. Al quedar desligado del fútbol de Turquía y tener la carta de libertad en su poder, el mediocampista aterriza en el Carlos Alvarado en condición de agente libre.

Publicidad

ver también Jafet Soto toma nota: Joel Campbell vuelve a lanzarle un guiño a Herediano mientras se define su futuro en Alajuelense

La directiva de Herediano no tuvo que pagarle ni un solo dólar de transferencia a ningún club, limitando el desembolso únicamente a la negociación de su nuevo salario.

Publicidad

En síntesis

–En septiembre de 2025, Alajuelense vendió a Aarón Suárez al Iğdır FK de la segunda división de Turquía por una cifra cercana a los $400,000.

Publicidad

–Su paso por Turquía fue efímero; apenas jugó 6 partidos (345 minutos) y anotó un solo gol, lo que provocó que el club turco le rescindiera el contrato.

-Tras quedar libre y con la ficha en su poder, Herediano se movió rápido para ficharlo sin tener que pagar ni un solo dólar por el traspaso.

Publicidad