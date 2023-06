Rodrigo Kenton, exentrenador de la Selección de Costa Rica y recordado por haber guiado a la Sub-23 a los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, habló para ESPN, en el que dio su punto de vista sobre la actualidad de los ticos, en el que no se mostró sorprendido por lo sucede y afirmó que lo mejor es que el equipo sea dirigido por técnicos nacionales.

“Obviamente me da un poco de vergüenza ajena porque uno no tiene nada que ver en esto y duele ver que otros países del área estén haciendo las cosas un poquito mejorar y nosotros estamos empeorando, perdiendo lo que se había ganado en algunos años atrás”, dijo Kenton.

“El asunto es de dirigencia en el sentido de que se dan malos resultados con técnicos a nivel de selección y clubes que se traen personas que están descartadas en otros lugares y aquí a la gente antes se pedía gente con mundiales y licencias y en Costa Rica me faltan los dedos de las manos porque aquí hay mucha gente capacitada para dirigir las selecciones nacionales mayores y menores”, agregó.

Sobre su opinión de Luis Fernando Suárez comentó: “Es más, de lo mismo, no hay nada de táctica y ofensivamente hablando me duele ver a Joel Campbell solitario ahí porque no hay acompañamiento con un sistema que haya un jugador que haga el enlace con la ofensiva y son cosas que se han estado repitiendo antes del Mundial y luego se vieron los peores resultados para Costa Rica en un campeonato Mundial y se sigue igual, se vio contra Guatemala y ahora contra Ecuador”

“Los dirigentes son los que toman las decisiones y bien o mal, ellos lo sostienen, cuando yo siento que aquí hay gente con muchos campeonatos nacionales y con las mismas licencias, pero no se les da la oportunidad”, finalizó.