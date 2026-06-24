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Alajuelense deja ir a un campeón que se marcha de Costa Rica y ya fue presentado en Estados Unidos: “Bienvenido”

La joven promesa tica que ya vistió la camiseta de La Sele Sub 20 deja el país para probar suerte en el Norte.

Gustavo Pando

Por Gustavo Pando

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Alajuelense deja ir a una promesa.
Alajuelense deja ir a una promesa.

Costa Rica sigue siendo un mercado de exportación de jugadores. No sólo están los que crecen y se afianzan en los clubes locales antes de dar el salto sino que también los vienen a buscar de afuera para terminar de formarse. Y ahora el que pierde a una de esas promesas es la Liga Deportiva Alajuelense.

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En las últimas horas se conoció que Jorge Morejón, delantero centro de 19 años, se marcha a Estados Unidos para jugar en Lipscomb Mens Soccer del fútbol universitario de aquel país, donde competirá en la NCAA División I.

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Morejón ya fue presentado en Estados Unidos

De hecho, el futbolista tico que supo ser campeón con la U19 de Alajuelense ya fue presentado oficialmente en su nuevo equipo estadounidense.

Así presentaron a Jorge Morejón. (Instagram)

Así presentaron a Jorge Morejón. (Instagram)

¡Es hora de conocer a nuestros refuerzos del 2026! Estamos emocionados de tener a estos chicos”, publicó la institución que además de haberse quedado con Morejón, fichó también a Mathew Arias, lateral derecho de 18 años proveniente de Carmelita.

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Y también a Mathew Arias.

Y también a Mathew Arias.

De Alajuelense a Guadalupe y después a la NCAA

El recorrido Morejón empezó en Alajuelense, donde fue campeón con la U19 y luego llegó a debutar en la primera en el Apertura 2025, aunque sólo ingresó en un partido. Durante el último campeonato estuvo cedido en Guadalupe, donde disputó ocho encuentros en el equipo que terminó descendiendo.

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También ha tenido reiteradas convocatorias a La Sele sub 20 y ahora vivirá esta nueva etapa en el fútbol universitario estadounidense, donde además de formarse deportivamente lo hará académicamente.

En síntesis

  • Jorge Morejón jugará en el Lipscomb Mens Soccer de la NCAA División I.
  • Liga Deportiva Alajuelense formó al delantero de 19 años que debutó en 2025.
  • Mathew Arias, lateral de Carmelita, también fue fichado por el equipo estadounidense.
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