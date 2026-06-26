Este viernes 26 de junio, el Club Sport Herediano hizo oficial a su sexta (y probablemente última) incorporación en el actual mercado de fichajes, cerrando filas con el objetivo de defender la corona obtenida en el Clausura 2026 bajo el mando del estratega José Giacone.

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Se trata de Alexandre Lezcano, guardameta de 24 años que se une al plantel rojiamarillo proveniente de la AD Sarchí, el equipo satélite de Liga Deportiva Alajuelense en la Liga de Ascenso.

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“¡BIENVENIDO AL CAMPEÓN NACIONAL! El Club Sport Herediano informa la llegada de Alexandre Lezcano a nuestra institución. A darlo TODO por esta CAMISETA“, fue el efusivo mensaje de bienvenida que publicó el club en sus redes sociales.

Lezcano regresa al Carlos Alvarado

Cabe destacar que Lezcano es un viejo conocido en la Ciudad de las Flores: ya sabe lo que es defender el arco del “Team”, pues fue la institución que lo formó profesionalmente y donde llegó a disputar 18 partidos en la máxima categoría en sus inicios.

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El portero ha tenido una carrera de constantes altibajos. Durante su etapa atajando para la AD San Carlos, Lezcano se convirtió en uno de los nombres habituales en las convocatorias a la Selección de Costa Rica durante el proceso de Miguel Herrera, un ciclo que culminó con el fracaso en las eliminatorias rumbo a este Mundial 2026.

Saprissa también lo tuvo en carpeta

A finales de 2025, cuando Esteban Alvarado anunció su sorpresivo retiro del fútbol profesional tras varios años defendiendo el marco del Deportivo Saprissa, el nombre de Lezcano estuvo en el radar de la directiva morada.

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Alexandre Lezcano formó parte de varias convocatorias a La Sele (FCRF).

Sin embargo, Erick Lonnis terminó fichando al experimentado Minor Álvarez, quien llegó a Tibás para brindarle apoyo al juvenil Abraham Madriz, pero terminó saliendo cedido al Xelajú de Guatemala sin casi sumar minutos con la “S”.

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A competir con Danny Carvajal

No hay que olvidar que Aarón Cruz, quien estuvo en Heredia hasta el torneo pasado, es uno de los fichajes del Inter San Carlos, equipo recién ascendido a la Primera División.

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Ante esta salida, Jafet Soto movió sus fichas para traer de vuelta a Lezcano, quien llega con la difícil misión de competirle el puesto mano a mano a Danny Carvajal. El veterano fue una garantía absoluta de seguridad bajo los tres palos en el esquema de José Giacone durante el campeonato anterior. ¿Tendrá el joven arquero oportunidades reales de desbancar al titular y campeón?