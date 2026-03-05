Este miércoles, el Club Sport Herediano sumó una importante victoria pensando en la tabla de posiciones del Clausura 2026. El Team derrotó a Guadalupe por 2-0 y volvió a asegurarse el primer lugar pase lo que pase en el cierre de la jornada 9.

En su próximo compromiso deberá enfrentar al segundo del campeonato, el Deportivo Saprissa. El Monstruo jugará este jueves su partido ante Sporting y luego recibirá a los rojiamarillos el domingo en La Cueva por la lucha en el primer puesto.

En la previa de este clásico, José Giacone ya sabe que tendrá una ausencia muy importante en el equipo titular, aunque podrían ser dos si las noticias no son positivas.

Herediano tendría dos bajas importantes para enfrentar a Saprissa

La primera baja ya confirmada es la de Everardo Rubio. El zaguero central, quien fue titular en todos los partidos del campeonato, no estará presente por sanción. Este miércoles alcanzó la quinta tarjeta amarilla y deberá cumplir un encuentro por suspensión.

Rubio se pierde el clásico ante Saprissa.

La otra pieza que puede perder Giacone de cara al clásico es Aaron Murillo, otro de los que disputó los 10 partidos del Clausura 2026. El mediocampista debió salir a los 70′ en el duelo contra el conjunto guadalupano debido a un fuerte golpe que sufrió.

En el entrenamiento de este jueves se comprobará si finalmente será parte del clásico en La Cueva. En cuanto a Everardo Rubio, el DT podría alinear a Getsel Montes junto a Keyner Brown en la zaga central. En caso de no estar Murillo, su sustituto sería Allan Cruz.

