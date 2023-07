La Copa Mundial de Fútbol Femenino de Australia-Nueva Zelanda 2023 comenzará este 20 de julio y, con ello, la ilusión de 32 selecciones de poder adueñarse del título. Costa Rica es una de ellas, con una convocatoria que ha suscitado polémica por la exclusión de Shirley Cruz; Lixy Rodríguez y Noelia Bermúdez, entre otras históricas figuras.

Esta última habló con La Nación respecto a su ausencia en la nómina, algo que le ha causado desilusión. “No creo que ella me convoque y, si me convocan, si ella está yo no iría“, afirmó Noelia Bermúdez en referencia a la entrenadora de la selección femenina, Amelia Valverde. Aunque no ha tenido comunicación directa con Valverde o algún miembro del cuerpo técnico, Bermúdez expresó su decepción por no haber recibido una explicación clara de los motivos deportivos que llevaron a su exclusión.

La guardameta costarricense dejó en claro que no se considera superior a las demás arqueras seleccionadas: “Ellas también se ganaron el derecho de estar ahí”. Sin embargo, afirmó con convicción: “Sé que motivos deportivos no hubo. En el fondo era algo que veía venir, pero tenía la fe de que era mi trabajo en cancha el que al final iba a determinar si yo me montaba o no en el avión, pero sé que no fue así“.

A pesar de la desilusión, no pierde de vista su objetivo a largo plazo. En sus propias palabras, ella espera poder retornar a la Selección Femenina de cara al Mundial Mayor de 2027. “Estar en la Selección es un orgullo para mí“, afirmó en el marco del “Media Day” que la Liga Deportiva Alajuelense organizó el último martes.

La portera también expresó su deseo de que la Selección Femenina tenga un excelente desempeño en el Mundial: “Yo espero que nos vaya estupendo, que pasen la fase de grupos y que les vaya de la mejor manera. Voy a dormir con la camiseta puesta y el viernes a la 1:30 a. m. (contra España) voy a estar apoyando a mis compañeras, porque de corazón deseo que les vaya bien“.