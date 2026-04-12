“Morado a muerte”: la cargada de Erick Lonnis a Pablo Izaguirre que une a Saprissa y Alajuelense antes del clásico

La próxima semana se disputará una nueva edición del clásico costarricense entre Saprissa y Alajuelense, un duelo en el que ambos equipos saldrán con la obligación de sumar de a tres.

Sobre este escenario, también llamó la atención la cargada de Erick Lonnis a Pablo Izaguirre, una situación amigable que añade un ingrediente extra a la previa del partido más esperado del torneo.

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¿Qué le dijo Erick Lonnis a Pablo Izaguirre antes del clásico?

En el programa Deporte+, Pablo Izaguirre, exreferente de Alajuelense, aseguró que estaba más tranquilo después del triunfo rojinegro 0-2 sobre Sporting, un resultado que volvió a meter a los manudos entre los cuatro mejores del torneo.

Además, comentó que estaba atento a lo que ocurra en el duelo entre Saprissa y Liberia, ya que, por la situación en la tabla, a Alajuelense le conviene una victoria del conjunto morado.

Erick Lonnis – Saprissa

Fue entonces cuando intervino Erick Lonnis, actual líder del comité deportivo de Saprissa, y lanzó una frase en tono de broma hacia Izaguirre que encendió la conversación: “Hoy sos morado a muerte“.

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Pablo Izaguirre – Alajuelense

Alajuelense mira de reojo el Saprissa vs Liberia

Cabe recordar que Alajuelense suma actualmente 22 puntos y ocupa el cuarto lugar del Torneo Clausura, mientras que Liberia, con un partido menos, aparece quinto con 21 unidades.

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Por eso, en la Liga estarán muy atentos a lo que ocurra en ese compromiso, a la espera de que Saprissa termine dándoles una mano en la lucha por mantenerse en zona de clasificación.

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Datos claves

Alajuelense volvió al cuarto lugar del Clausura con 22 puntos tras su triunfo ante Sporting, por lo que depende de otros resultados para sostenerse en zona de clasificación .

tras su triunfo ante Sporting, por lo que . Liberia es quinto con 21 puntos y un partido menos , así que el duelo ante Saprissa puede mover directamente la pelea por ese puesto .

, así que . En medio de ese contexto, Erick Lonis le lanzó a Pablo Izaguirre la frase “Hoy sos morado a muerte”, una expresión que refleja cómo en Alajuelense estarán pendientes de una victoria morada que los favorezca.