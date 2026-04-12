Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

“Morado a muerte”: la cargada de Erick Lonnis a Pablo Izaguirre que une a Saprissa y Alajuelense antes del clásico

Erick Lonnis ya vive lo que será una nueva edición del clásico entre Saprissa y Alajuelense dejándole un mensaje a Pablo Izaguirre.

Marcial Martínez

Por Marcial Martínez

Sigue a FCA en Google!
La cargada de Erick Lonnis para Pablo Izaguirre
© SaprissaLa cargada de Erick Lonnis para Pablo Izaguirre

La próxima semana se disputará una nueva edición del clásico costarricense entre Saprissa y Alajuelense, un duelo en el que ambos equipos saldrán con la obligación de sumar de a tres.

Sobre este escenario, también llamó la atención la cargada de Erick Lonnis a Pablo Izaguirre, una situación amigable que añade un ingrediente extra a la previa del partido más esperado del torneo.

Kenneth Vargas y Guillermo Villalobos se salvaron: las 4 figuras de Saprissa que están a una amarilla de perderse el clásico con Alajuelense

ver también

Kenneth Vargas y Guillermo Villalobos se salvaron: las 4 figuras de Saprissa que están a una amarilla de perderse el clásico con Alajuelense

Giancarlo González le revela a Alajuelense la noticia que beneficia a Sporting en la lucha por el cuarto lugar del Clausura 2026

ver también

Giancarlo González le revela a Alajuelense la noticia que beneficia a Sporting en la lucha por el cuarto lugar del Clausura 2026

¿Qué le dijo Erick Lonnis a Pablo Izaguirre antes del clásico?

En el programa Deporte+, Pablo Izaguirre, exreferente de Alajuelense, aseguró que estaba más tranquilo después del triunfo rojinegro 0-2 sobre Sporting, un resultado que volvió a meter a los manudos entre los cuatro mejores del torneo.

Además, comentó que estaba atento a lo que ocurra en el duelo entre Saprissa y Liberia, ya que, por la situación en la tabla, a Alajuelense le conviene una victoria del conjunto morado.

Lonnis a reunión permanente en Saprissa:

Erick Lonnis – Saprissa

Fue entonces cuando intervino Erick Lonnis, actual líder del comité deportivo de Saprissa, y lanzó una frase en tono de broma hacia Izaguirre que encendió la conversación: “Hoy sos morado a muerte.

Publicidad
Falta de respeto

Pablo Izaguirre – Alajuelense

Alajuelense mira de reojo el Saprissa vs Liberia

Cabe recordar que Alajuelense suma actualmente 22 puntos y ocupa el cuarto lugar del Torneo Clausura, mientras que Liberia, con un partido menos, aparece quinto con 21 unidades.

Publicidad

Por eso, en la Liga estarán muy atentos a lo que ocurra en ese compromiso, a la espera de que Saprissa termine dándoles una mano en la lucha por mantenerse en zona de clasificación.

Datos claves

  • Alajuelense volvió al cuarto lugar del Clausura con 22 puntos tras su triunfo ante Sporting, por lo que depende de otros resultados para sostenerse en zona de clasificación.
  • Liberia es quinto con 21 puntos y un partido menos, así que el duelo ante Saprissa puede mover directamente la pelea por ese puesto.
  • En medio de ese contexto, Erick Lonis le lanzó a Pablo Izaguirre la frase “Hoy sos morado a muerte”, una expresión que refleja cómo en Alajuelense estarán pendientes de una victoria morada que los favorezca.
Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Saprissa buscaría quitarle a Alajuelense el jugador favorito del Machillo Ramírez
Deportivo Saprissa

Saprissa buscaría quitarle a Alajuelense el jugador favorito del Machillo Ramírez

Los futbolistas que Medford le pidió a Lonnis
Deportivo Saprissa

Los futbolistas que Medford le pidió a Lonnis

Terminan su contrato con Saprissa y son candidatos a dejar Tibás
Deportivo Saprissa

Terminan su contrato con Saprissa y son candidatos a dejar Tibás

Lonnis denuncia lo que más le preocupa a Medford en Saprissa
Deportivo Saprissa

Lonnis denuncia lo que más le preocupa a Medford en Saprissa

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo