MLS lo confirma: Alonso Martínez se pone a la par de Álvaro Saborío y logra lo que ningún otro tico pudo

Alonso Martínez está pasando por el mejor momento de su carrera a nivel individual. Al igual que la temporada anterior, pasó la barrera de los 15 goles, aunque en este 2025 ya suma 17 y alcanzó una marca histórica que solo le correspondía a Álvaro Saborío.

Este sábado, el costarricense marcó un doblete (ambos de penal) en la victoria del New York City FC por 2-0 al Charlotte FC. Con estas dos anotaciones, llegó a 17 en 27 partidos disputados, su mejor registro goleador en una misma temporada de la Major League Soccer.

De esta manera, igualó al histórico Saborío en cantidad de goles para un tico en una misma temporada regular de la MLS. El exdelantero llegó a 17 goles en 2012 en 31 partidos jugados con el Real Salt Lake.

En su canal oficial, la MLS lo destacó: “Ha igualado el récord absoluto de goles para un costarricense en la MLS, impuesto por Álvaro Saborío en 2012“.

Gracias a esta victoria, el cuadro neoyorquino aseguró su clasificación a los playoffs con cuatro jornadas de anticipación. Se ubican en la cuarta posición de la Conferencia Este con 53 puntos, a 7 del líder Philadelphia y solo 2 del segundo Cincinnati.

Alonso Martínez tiene margen para hacer más historia en la MLS

La imagen que compartió New York City FC tras el doblete de Alonso.

Cabe aclarar que Alonso Martínez todavía tiene la oportunidad de superarlo. Todavía quedan cuatro partidos para que finalice la temporada regular de este 2025 para los New York City FC.

Tendrá que jugar el próximo miércoles contra el Inter Miami. Luego, disputará el clásico de la ciudad frente al New York Red Bulls. En la penúltima, visitará al Philadelphia Union y cerrará la temporada regular ante Seattle Sounders.