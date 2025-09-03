Es tendencia:
“Sólida trayectoria”: Alajuelense cierra el refuerzo que ningún manudo vio venir para un puesto clave

Después de tanto esperar, Alajuelense hizo oficial un movimiento que puede cambiar mucho internamente al club.

Por Pablo Rocca

Alajuelense sorprende a los manudos. (Foto Alajuelense)
Liga Deportiva Alajuelense resolvió una de las vacantes más importantes dentro de su estructura administrativa. Tras varias semanas de análisis y evaluación de perfiles, la Junta Directiva tomó la decisión en la sesión del lunes pasado y oficializó la designación de un viejo conocido.

¿Cuál es el anuncio que hizo Alajuelense?

Marco Vásquez regresa para asumir el cargo de gerente general rojinegro a partir del 8 de setiembre. El movimiento llega en un momento clave para la institución manuda, que necesitaba fortalecer la parte administrativa tras experiencias con gerentes generales provenientes de otras industrias.

Liga Deportiva Alajuelense designó a Marco Vásquez como nuevo gerente general. Marco cuenta con una sólida trayectoria empresarial y más de 25 años de experiencia vinculada al club. Tiene una Maestría en Administración de Negocios con énfasis en Mercadeo y Negocios Internacionales, lo que lo convierte en un perfil idóneo para liderar esta etapa de crecimiento institucional”, comunicó la oficina de prensa de la Liga.

Una figura de casa

La historia de Marco Vásquez con el club se remonta a 1997, cuando colaboró en una comisión de mercadeo y comunicación durante la administración de Mario Chacón. Desde entonces, ha desempeñado múltiples funciones: director, gerente general y vocero institucional, bajo distintas presidencias rojinegras.

Marco Vásquez es el nuevo gerente general de Alajuelense.

Un refuerzo fuera de la cancha

Aunque no se trata de un fichaje deportivo, en Alajuelense celebran este regreso como un verdadero refuerzo. La gerencia general tiene bajo su responsabilidad las áreas administrativas, financieras, logísticas y operativas, fundamentales para que el equipo mantenga su competitividad dentro y fuera del terreno de juego.

Alajuelense lo hace oficial: Machillo Ramírez recibe una gran noticia después de su mejor semana en la Liga

Alajuelense lo hace oficial: Machillo Ramírez recibe una gran noticia después de su mejor semana en la Liga

Con la designación de Marco Vásquez, el club espera consolidar una etapa de crecimiento institucional y devolver la confianza a una posición que la directiva considera estratégica para el futuro inmediato de la Liga.

