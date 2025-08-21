Mientras Saprissa está lleno de deudas, Alajuelense vende a Kenyel Mitchell por esta cifra millonaria

El presente financiero de los dos clubes más grandes de Costa Rica vuelve a marcar contraste. Mientras el Deportivo Saprissa lidia con deudas que han sido tema recurrente en los últimos meses, laLiga Deportiva Alajuelense continúa capitalizando su modelo de exportación de talentos, esta vez con la salida de uno de sus jugadores más prometedores: Kenyel Mitchell.

El joven de 20 años pasó de las calles de Pacuare de Limón al fútbol profesional de Estados Unidos. Este jueves 21 de agosto, la Liga concretó su traspaso al Minnesota United de la MLS, en una negociación que se cerró a toda prisa, minutos antes de que el cuadro rojinegro enfrentara al Alianza de El Salvador por la Copa Centroamericana.

Mitchell incluso había sido convocado para ese partido, pero su nombre desapareció de la lista final, pues la transferencia ya estaba firmada. Terminó viendo desde afuera la victoria de la Liga.

¿Por cuánto dinero vendió Alajuelense a Kenyel Mitchell?

En esta ocasión, el traspaso de Kenyel Mitchell deja en las arcas manudas cerca de $1,3 millones, confirmando que la apuesta de Alajuelense por la formación y venta de jugadores sigue siendo uno de sus principales activos económicos, mientras su eterno rival continúa arrastrando problemas financieros.

Kenyle Mitchell seguirá su carrera en la MLS.

Su venta se suma a una lista de exportaciones millonarias del CAR, que ya supera los $9 millones, con nombres como Jossimar Alcocer, Alonso Martínez, Brandon Aguilera y Carlos Mora.

El limonense ahora escribirá un nuevo capítulo en la MLS, y la Liga vuelve a demostrar que, en el terreno económico, juega un partido distinto al resto del fútbol costarricense.