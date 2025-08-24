Mientras Patrick Sequeira es humillado en Portugal, esto dicen de Keylor Navas en México

El fin de semana fue de contrastes para los porteros costarricenses en el extranjero. Patrick Sequeira vivió una jornada amarga en Portugal al encajar cuatro goles en la derrota del Casa Pia frente al Porto. Aunque el guardameta tuvo varias atajadas de mérito, la contundencia del rival hizo imposible evitar la goleada.

El 4-0 no solo golpea al Casa Pia en la tabla, sino que también refleja la dura realidad de Sequeira, quien sigue acumulando minutos y experiencia en Europa, pero con la presión constante de demostrar su nivel en partidos de alta exigencia.

¿Cómo le fue a Keylor Navas en México?

En México, en cambio, el panorama es diferente para Keylor Navas, que volvió a ser protagonista con Pumas al mantener su portería en cero frente a Puebla. El empate 0-0 fue el tercer consecutivo del equipo universitario, lo que ha generado críticas hacia el funcionamiento colectivo, pero en ningún caso hacia el portero costarricense.

Publicidad

Publicidad

La afición auriazul no dudó en resaltar la importancia del tico en medio de la irregularidad del club: “Keylor Navas de lo rescatable, da mucha seguridad y confianza y con él en el arco, Pumas sigue sin perder”, expresó un seguidor en redes sociales.

Keylor Navas volvió a destacarse en Pumas.

Publicidad

Otro aficionado fue aún más contundente al valorar su aporte: “¿Qué sería de Pumas sin Keylor Navas?”. Comentarios que reflejan el respaldo total al exportero del Real Madrid y PSG, quien con su jerarquía ha logrado mantener a flote a un equipo que aún no encuentra su mejor versión ofensiva.

Publicidad

ver también Entre Keylor Navas, Casillas y Courtois: Gareth Bale eligió al mejor portero del Real Madrid

De esta manera, mientras Sequeira enfrenta los golpes propios del aprendizaje en Europa, Navas se afianza como referente en la Liga MX. Dos realidades distintas que muestran los caminos opuestos de los porteros ticos en el extranjero: uno luchando por consolidarse, y el otro sosteniendo con experiencia a un club histórico.