Patrick Sequeira confirma su futuro en Europa antes de enfrentar a Nicaragua por Eliminatorias

Patrick Sequeira ya se reportó con la Selección de Costa Rica bajo el mando de Miguel Herrera en donde La Sele tendrá un primer duelo determinante ante la Selección de Nicaragua por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Una de las novelas que estuvo relacionada con La Sele, era el futuro de Patrick Sequeira con el Casa Pia de Portugal. Muchos rumores se pasearon por encima de la mesa y al final pudo llegar la sentencia que confirmó su futuro.

¿Qué dijo Patrick Sequeira sobre su futuro en Europa?

De manera oficial el arquero costarricense Patrick Sequeira confirmó que continuará defendiendo la portería del Casa Pia durante esta temporada. El mercado de fichajes en Europa finalizó y el guardameta tico se expresó al respecto.

Patrick Sequeira con el Casa Pia

“Estoy en Casa Pia, la verdad es que estoy muy contento y esperamos seguir trabajando como siempre. El mercado ya cierra en 5 minutos entonces creo que sí me quedaré”, contestó Patrick Sequeira con una sonrisa ante la pregunta sobre si le gustaría quedarse en el club portugués cuando ya solo faltaban minutos para el cierre del mercado de pases.

Una temporada clave para Patrick Sequeira en Casa Pia

Con su continuidad asegurada en el Casa Pia, Patrick Sequeira encara un año que puede ser determinante para seguir afianzándose en el fútbol de Portugal.

Patrick Sequeira en la Selección de Costa Rica

La confianza mostrada por el club y la motivación del guardameta tico serán factores importantes para consolidar su crecimiento y mantenerlo en la órbita de la Selección de Costa Rica.

¿Cuándo juegan Costa Rica vs. Nicaragua por Eliminatorias?

El próximo viernes 5 de septiembre, a partir de las 8:00 p.m., las selecciones de Costa Rica y Nicaragua se verán las caras en un enfrentamiento crucial de la fase final de las Eliminatorias, un partido que podría marcar el rumbo de ambos equipos en la pelea por un lugar en el Mundial.