“Me estreso mucho”: Keylor Navas sorprende a Costa Rica con la confesión que deja al descubierto su lado más oculto

Detrás de la figura del guardameta que se coronó tricampeón de la Champions League con el Real Madrid y que marcó una era dorada defendiendo el arco de la Selección de Costa Rica, existe un Keylor Navas distinto: una persona común, con virtudes, defectos y rasgos de personalidad que rara vez se conocen fuera de la cancha.

En su canal oficial de YouTube, el actual portero de los Pumas de la UNAM sorprendió a sus seguidores con un video titulado “6 cosas que no sabían de mí”, en el que reveló detalles íntimos de su vida cotidiana.

La confesión de Keylor Navas

Entre otras cosas, Keylor destacó que disfruta de la cocina, la pesca y las artes marciales mixtas. Pero lo que más llamó la atención fue su confesión sobre la impuntualidad: es algo que no soporta bajo ninguna circunstancia.

“Una de las cosas que tal vez no sepan de mí es que me gusta llegar puntual siempre”, reconoció el arquero de 38 años. Y agregó con una sonrisa: “Me estreso mucho cuando tenemos que llegar a una hora a algún lugar y vamos tarde, o no vamos tarde pero veo que se empieza a atrasar la familia. Entonces empiezo a meter presión, ‘vamos, vamos, vamos’, hasta que puedo llegar a caer mal”.

Esta exigencia no termina de ser una sorpresa, ya que podría explicar parte de su éxito. Para llegar a la cima del fútbol mundial no basta con talento, también se necesita disciplina y carácter.

¿Cuándo vuelve a jugar Keylor Navas?

Volviendo a lo deportivo, Keylor Navas volverá a defender el arco de los Pumas de la UNAM este domingo 24 de junio, cuando los dirigidos por Efraín Juárez reciban al Puebla en el Estadio Olímpico Universitario.

El partido comenzará a las 5:00 p.m. (hora de Costa Rica), y corresponde a la sexta jornada de la Liga MX y será clave para que los universitarios puedan acercarse a la zona de clasificación al Play-In.