El defensor estelar del Deportivo Saprissa, Fidel Escobar, no solo desempeñó un papel fundamental en la contundente victoria por 4-0 sobre Cartaginés, sino que también se destacó como un punto alto en la estrategia táctica del equipo. Su contribución trascendió más allá de las labores defensivas al encontrar las redes y marcar el segundo gol en La Cueva, momento que resultó decisivo al liquidar por completo la serie frente a los brumosos.

La habilidad de Escobar para sumarse al ataque y materializar oportunidades frente al arco rival no solo consolidó la ventaja en ese encuentro en particular, sino que también resaltó su versatilidad como defensor clave en el esquema del Deportivo Saprissa.

Además, su actuación no solo fue un impulso para la victoria en ese encuentro, sino que también subrayó su importancia como un elemento valioso en el éxito general del equipo morado.

¿Qué dijo Fidel Escobar?

“Yo no me tengo que preocupar por quién sea, yo me preocupo por mi equipo. Solo quedan dos partidos, que es el objetivo que tenemos. Estoy muy contento por el gane de hoy, a los compañeros que tenemos el objetivo presente, que era dejar a Cartaginés. Tenemos que estar tranquilos, con la cabeza fría, este partido pasó“, afirmó Fidel en la entrevista flash a FUTV.

Alajuelense vs. Herediano: cuándo juegan, a qué hora, dónde y cómo ver el partido

La Liga Deportiva Alajuelense recibirá a Herediano hoy, domingo 10 de diciembre, a las 5:00 p.m., en el Estadio Alejandro Morera Soto. Dicho encuentro será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO a través de FUTV y la app TDMAX.

Encuesta ¿Qué rival prefieres para el Saprissa en la final de Costa Rica? ¿Qué rival prefieres para el Saprissa en la final de Costa Rica? YA VOTARON 0 PERSONAS

Recordemos que la cuarteta arbitral encargada de impartir justicia en la semifinal estará integrada por Benjamín Pineda (juez principal), Enmanuel Alvarado (asistente 1), Jeriel Valverde (asistente 2) y Marianela Araya (cuarta árbitra).

¿Eres fanático del fútbol? Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp de Fútbol Centroamérica y recibe las noticias más recientes directamente en tu móvil.