La convocatoria de Gustavo Alfaro para los próximos partidos de Costa Rica dio temas para hablar. Más allá de algún jugador que se haya quedado afuera, resultó particular la reacción de un entrenador del fútbol nacional.

Mauricio Wright fue quien apuntó contra su colega argentino por no haber incluido a ningún jugador del Cartaginés. Su equipo marcha tercero en la liga con buenos niveles, pero no habrá nadie del club en la selección costarricense.

“Ya esto es una constante, el entrenador anterior tampoco; aquí hay buenos jugadores, merecen respeto. Yo tampoco voy a dar nombres, es lo que vengo diciendo: a Cartaginés lo ven de una manera diferente”.

La dura crítica de Wright a Alfaro

Wright se mostró muy molesto porque no hubo ni uno de sus futbolistas en la lista que enfrentará a Panamá por los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf. Pero sus palabras fueron más al extremo de lo futbolístico, abordando una vista global acerca de su equipo.

Wright expresó que “eso es lo que nosotros, los cartagos, tenemos que cambiar; tenemos que decir que tenemos buenos jugadores y no nos toman en cuenta porque quieren ver a Cartaginés abajo. No quieren que Cartaginés suba porque no son para pelear tres, sino cuatro”.

El entrenador dijo que no podía creer cómo había recibido una convocatoria el club San Carlos, a pesar de que su equipo está mucho más abajo que el Cartaginés en la tabla de posiciones de la liga costarricense.

Para él, la perspectiva es muy simple: “No nos quieren ver arriba, no nos quieren ver crecer, hacen lo posible por desestabilizar la institución. ¿Cómo no van a convocar un solo jugador de nosotros? Es una falta de respeto. Hay que decirle al señor Alfaro que Cartaginés es un equipo grande”.