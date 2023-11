A un día de su presentación oficial como entrenador de Costa Rica, Gustavo Alfaro dio la lista de convocados para los dos partidos que tendrá la Sele contra Panamá por los cuartos de final de la Liga de Naciones. El DT buscará comenzar con el pie derecho en el torneo de CONCACAF.

Esta nómina era muy esperada debido a que había muchas dudas con respecto a los jugadores que iban a poder estar presentes, entre ellos Keylor Navas. Además, se iba a ver si había o no una renovación en los nombres de los citados, algo muy esperado por los costarricenses.

¿Keylor Navas está convocado para la Liga de Naciones?

Debido a sus dolores lumbares que no le permiten entrenar normalmente, Gustavo Alfaro decidió preservar a Keylor Navas y no fue convocado para los duelos contra Panamá. El guardameta hace varias semanas que no es ni convocado con el PSG por esa lesión.

Desde el club informaron que está haciendo tareas de rehabilitación y no hay una fecha estipulada para su regreso. Su último partido oficial fue con la Sele en el amistoso disputado contra Arabia Saudita en Europa.

Lista de convocados de Costa Rica

Además de la ausencia de Keylor, también llama la atención que no estará Kendall Waston entre los citados y si Giancarlo González. La lista mezcla varios jugadores jóvenes como también experimentados para ir haciendo de a poco la renovación.

¿Cuántos legionarios tiene Costa Rica para enfrentar a Panamá?

Gustavo Alfaro convocó a 12 legionarios de los 26 convocados en total. Ellos son: Patrick Sequeira (UD Ibiza – España), Julio Cascante (Austin FC- EEUU), Francisco Calvo (Konyaspor – Turquía), Bryan Oviedo (Real Salt Lake – EEUU), Juan Pablo Vargas (Millonarios – Colombia), Jewison Bennette (Sunderland – Inglaterra), Brandon Aguilera (Nottingham – Inglaterra), Kenneth Vargas (Hearts – Escocia), Jimmy Marín (FC Orenburg – Rusia), Manfred Ugalde (Twente – Países Bajos), Anthony Contreras (Riga FC- Lituania) y Álvaro Zamora (Aris Salónica – Grecia).

La delantera será compuesta por varios jugadores jóvenes y todos están dando sus primeros pasos en el fútbol europeo. Será interesante de ver como logra sacarle provecho el estratega argentino a esta situación, debido a que es el gran futuro que tiene la Sele.

Encuesta ¿Te gustó la lista de convocados de Gustavo Alfaro? ¿Te gustó la lista de convocados de Gustavo Alfaro? YA VOTARON 0 PERSONAS

¡Atención, aficionados! Únanse a nuestro nuevo canal de WhatsApp de Fútbol Centroamérica y manténganse al día con las últimas noticias. ¡No se lo pierdan!