Sigue los problemas entre directivos de Cartaginés y Marcel Hernández. El delantero cubano no fue convocado para el último partido y comenzaron los rumores sobre una abrupta salida por la una mala relación tanto con él como con el ex entrenador, Mario García, como con el presidente de los Brumosos, Leonardo Vargas.

El mandamás del club salió a declarar que el atacante “no es un enamorado”(sic) de la institución y que simplemente sigue por tema contractual. Además, aseguró que le aceptó las condiciones que pidió para que se vaya y, pese a eso, sigue estando en el equipo.

Los dichos de Vargas, en entrevista con Columbia Deportiva, provocaron que Marcel Hernández salga de nuevo desmentirlo. Además, también negó las acusaciones de supuestas imposiciones a los entrenadores para jugar de tal manera algunos partidos o, directamente, que juegue o no algún compañero de él.

¿Qué le respondió Marcel Hernández al presidente de Cartaginés?

En entrevista con Gustavo López Cárcamo, Marcel Hernández declaró: “Eso es totalmente falso, primero que todo a mí no me gusta ser técnico, no he estudiado para ser entrenador, no es algo que ame, tampoco soy presidente del club como para imponer algo, soy un jugador más que en la historia reciente de Cartaginés lo ha intentado dar todo, hacer goles, tenemos el título de campeonato nacional y el de Copa“.

Y agregó: “Me imagino que el presidente está muy molesto a raíz de los resultados, nadie se imaginaba ver al equipo de Cartaginés así, jamás, menos en un momento en donde estábamos peleando por posiciones para los torneos centroamericanos, yo como líder tengo responsabilidad por lo que está pasando. En todo el tiempo que llevo en Cartaginés nunca había estado en el décimo lugar de la tabla“.

¿Qué dijo Marcel Hernández sobe Mario García?

Al delantero cubano le preguntaron por su relación con Mario García y fue directo: “El profe fue claro en la conferencia de prensa, a él lo atacaron por todo estos, él dijo que yo era un profesional, que entrena todos los días, que no tenía ningún problema conmigo, en ese sentido tenga la conciencia limpia y tranquila, he tenido buena relación con todos los técnicos, ustedes pueden preguntarle directamente a ellos”.

Para finalizar, Marcel concluyó: “Hace poco estuve 6-7 partidos en la suplencia, eso indica en que no influyo en las decisiones del entrenador, solo trato de hacer mi trabajo, los números hablan tengo 193 partidos con Cartaginés y 114 goles. Yo no vinea este país de fiesta, vine a jugar fútbol, no son temas disciplinarios, los reflectores son hacia mi eso es una realidad”.

¡El fútbol vive en tu móvil! Suscríbete al canal oficial de WhatsApp de Fútbol Centroamérica y vive una experiencia única con noticias verificadas.