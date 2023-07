Se avecinan grandes cambios en la Federación Costarricense de Fútbol (FEDEFÚTBOL). Rodolfo Villalobos está de salida luego de ocho años y Osael Maroto, actual mandamás de Sporting F.C., será el nuevo presidente hasta 2027 luego de que se presentara una única papeleta a la inscripción de candidaturas.

Así es que, junto a él, llegará un nuevo Comité Ejecutivo compuesto por directivos de peso en el fútbol tico. Uno de ellos es Leonardo Vargas, presidente de Club Sport Cartaginés, quien asumirá como vicepresidente segundo.

Debido a su inminente nuevo rol en la estructura de la Federación, Vargas dialogó con el programa 120 minutos de Radio Monumental y explicó una de las medidas que tomaría respecto a la Tricolor poniendo a Keylor Navas como ejemplo.

“¿Qué es mano dura? No permitirle a Keylor que falta tanto a los partidos de la Selección y venga sólamente para eliminatorias. Puede no querer venir, pero que se diga que es por eso y no porque no se le convoca. Se esconde detrás de una no convocatoria la falta de decisión del muchacho para no venir”, aseguró.

“Hablo de Keylor porque es el ejemplo que tenemos a mano, pero no puede ocurrir con ningún otro jugador. Eso es lo que hay que quitar, no puede seguir pasando en la Federación. Hay que ser claros: si no quiere venir está bien, a nadie se le puede obligar, pero que la gente sepa que es él quien no quiere venir y no queden dudas”, añadió Vargas.

Este tema volvió a estar sobre el tapete luego de que Navas se perdiera la Copa Oro 2023 tras lesionarse con el Nottingham Forest, ausentándose así en seis ediciones consecutivas del máximo torneo de CONCACAF a nivel selecciones.