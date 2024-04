El Club Sport Cartaginés se encuentra en una profunda crisis futbolística. El equipo no gana desde hace nueve partidos, lo que ha generado un clima de tensión e incertidumbre en la afición. Por ende, el presidente del equipo Leonardo Vargas, ha mostrado su molestia por la situación actual del club en la Liga Promérica.

Además y por si fuera poco, en una entrevista reciente para Teletica.com, Vargas no solo criticó el rendimiento del equipo, sino que también reveló que la relación entre Marcel Hernández y la directiva está completamente quebrada.

Esta revelación ha generado un gran revuelo en el ámbito futbolístico costarricense. Marcel Hernández es uno de los jugadores más importantes del Cartaginés y su salida del equipo sería un duro golpe para la institución.

¿Qué dijo el presidente de Cartaginés sobre Marcel Hernández?

“La relación con Marcel se rompió hace mucho. La relación no es buena, pero él, está y tendrá que seguir y tendrá que ser responsable con su contrato y espero que se comporte profesionalmente”, indicó el presidente a Teletica Deportes Radio.

“Ya esos son temas delicados, son temas personales, eso no. Con la dirigencia no es mala, nosotros tratamos de ser lo más profesionales posibles con nuestro trabajo y le pedimos a él que se comporte lo más profesional del mundo”, añadió.

“Vaya lujo el que se da la administración del Cartaginés con enviar a la grada al mejor futbolista ofensivo que ha llegado a Costa Rica en toda la historia. (Lo dicen la estadística, no yo) Hacer eso no cabe duda de que es empeorar la situación. ¡Vamo arriba Marcel!”, finalizó.

La actualidad de Cartaginés

El Club Sport Cartaginés navega por aguas turbulentas en una temporada plagada de sinsabores. La sequía de victorias, que ya se extiende por ocho partidos, ha calado hondo en la afición, creando un ambiente de zozobra e incertidumbre.

