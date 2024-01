Cartaginés surgió como un equipo dispuesto a ir por el título en los últimos campeonatos debido a los buenos planteles que logró conformar. Sin embargo, comenzaron a circular rumores sobre una crisis financiera que podría alejarlos de los primeros puestos hasta un eventual cambio de dueño.

La realidad indica que el presidente del club siempre se mostró abierto a recibir ofertas. Leonardo Vargas dijo que pediría una cifra muy alta para vender a Cartaginés debido a la gran inversión que hizo. Su declaración indica que el presente es diferente al que muchos piensan.

Vargas detalló la situación del club en una entrevista con Yashin Quesada: “El que diga eso es un mentiroso de lo más grande que hay. Cartaginés no está en venta, ni estamos quebrados. Si le preguntan a los jugadores, podrán saber que ya a todos se les pagó el salario.”

La explicación de Vargas sobre la situación de Cartaginés

Vargas fue muy tajante en cuanto a la situación económica del club que supo comandar hacia un título. “Solo una vez en 60 meses se pagó hasta el 12 del mes, y eso demuestra que Cartaginés no está quebrado.”

Lo que sí resulta inevitable es al menos preguntarse sobre la intención de invertir en grande para mejorar el equipo, ya que el mercado actual fue muy corto en cuanto a los refuerzos contratados, siendo Diego González el único jugador en llegar.

El presidente reafirmó que el club está en mejores condiciones que cuando lo compró: “Tenemos un presupuesto un 60% más alto desde que llegué. Tenemos que enfrentar muchas cosas mes a mes y otros temas, pero ya tenemos visualizado cómo lo vamos a resolver.”

También confirmó que escuchará ofertas si alguien quiere hacerse del club, a pesar de que no es su idea todavía: “Si alguien llega y me ofrece comprar el Cartaginés, lo diría. He oído propuestas, pero ninguna se ha concretado.”