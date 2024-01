El club tuvo una disímil manera de comenzar la competencia. A una victoria para dar el puntapié contra Santos de Guápiles le siguió una derrota como local contra Asociación Deportiva Guanacasteca en la jornada del martes.

Pero la temática que abordó el presidente del Sport Cartaginés no tuvo que ver con lo que hizo su equipo en la cancha en esos partidos. La función que cumple como vicepresidente en la Federación Costarricense de Fútbol es lo que tocó con Yashin Quesada en una entrevista. La palabra de Leonardo Vargas dejó dudas sobre su rol en esa entidad.

“Yo no me siento bien en la Federación, me molestan algunas cosas, no soy un santo, pero creo que hay cosas que deben hacerse de una forma y no se están dando, y cuando no veo resultados, ¿para qué voy a estar ahí perdiendo todo un día de mi vida? Mejor me quedo descansando en la casa.”

Más declaraciones del presidente sobre su potencial salida

La polémica es algo que definitivamente no faltó en ningún momento del campeonato anterior. En particular, fue en la definición del título cuando los directivos de todos los clubes semifinalistas se quejaban a diario.

El elemento que genera mucha discusión entre todos es el arbitraje, con las habituales diferencias sobre a quiénes benefician más, algo que podría ser una parte de por qué Vargas estaría dispuesto a irse de la Fedefutbol.

Vargas dio unas palabras algo confusas: “Hay gente en la Federación que no me gusta, no quiero decir nombres, pero voy a estar muy atento a esto y, si no puedo ayudar a resolver eso, mejor me hago a un lado, porque no puedo estar ahí, si sigo viendo lo mismo, si las cosas no se resuelven.”

Vargas comentó que podría presentar la renuncia si no hay cambios pronto: “Si veo que no se resuelve, si los resultados son los mismos y nos conformamos con lo mismo, tomaré las decisiones más adelante, ya sea para ayudarle a la Federación o para dejarle el camino a otro que logre llegar.”