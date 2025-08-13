Manfred Ugalde no lo vio venir: fue rival de Costa Rica en Qatar 2022 y ahora podría destrabar su llegada a Feyenoord

El interés del Feyenoord por Manfred Ugalde vuelve a escena. Tanto el club neerlandés como el equipo del delantero costarricense han confirmado que las conversaciones se han reactivado, aunque no se trata de una negociación sencilla. El periodista Keizer adelantó en su cuenta de X que “será una historia difícil”, y diversas fuentes coinciden en que el traspaso está lejos de ser un trámite.

En el pasado, el club neerlandés descartó fichar a Ugalde debido a la compleja situación que rodeaba a los jugadores vinculados con clubes rusos, un factor que enfrió cualquier posibilidad de acuerdo. Sin embargo, esa postura parece haber cambiado en Róterdam, lo que abre la puerta para intentar concretar la llegada del atacante al estadio De Kuip.

¿Qué podría destrabar la llegada de Manfred Ugalde al Feyenoord?

La operación que podría destrabar todo implicaría un intercambio de delanteros: el Spartak de Moscú estaría dispuesto a ceder a Ugalde al Feyenoord a cambio del atacante japonés Ayase Ueda. Esta fórmula permitiría a ambas partes cubrir necesidades inmediatas y facilitaría las negociaciones.

Publicidad

Publicidad

Según el portal Feyenoord Transfermarkt, el propio Ugalde no ve con malos ojos este movimiento. La idea inicial sería que el costarricense llegue cedido a Países Bajos, pero con una opción de compra incluida en el contrato, lo que daría al Feyenoord la posibilidad de retenerlo a largo plazo si su rendimiento convence.

Ayase Ueda puede ser la clave para que Manfred Ugalde llegue al Feyenoord.

Publicidad

En la presente temporada, Ugalde no ha podido marcar en los cuatro partidos disputados con el Spartak, una sequía que contrasta con su brillante campaña anterior, en la que se coronó como máximo goleador del campeonato ruso. Su salida podría servir para relanzar su carrera en una liga con mayor visibilidad europea.

Publicidad

ver también Mientras Manfred Ugalde gana 1.1 millones de dólares en Rusia, esto deberá aceptar si quiere jugar en Feyenoord

Si la negociación llega a buen puerto, el delantero tico se reencontraría con un entorno futbolístico que se adapta mejor a sus condiciones, en un club con aspiraciones continentales y dirigido por una leyenda como Robin van Persie. De momento, todo depende de que este intercambio con Ueda se concrete, en una historia que, como advierten en Países Bajos, será todo menos sencilla.