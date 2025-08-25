“Fue ofrecido”: A Manfred Ugalde se le agota el tiempo pero desde Rusia confirman la noticia que puede cambiar su futuro en Europa

El arranque de temporada no ha sido el esperado para Manfred Ugalde, quien todavía no logra estrenarse con gol en el Spartak de Moscú. La sequía del delantero costarricense comienza a generar preocupación tanto en el club ruso como en su entorno.

Manfred Ugalde atraviesa un momento complicado con el Spartak de Moscú, donde suma siete partidos seguidos sin marcar y solo un gol en sus últimos 20 encuentros y ahora una noticia desde territorio ruso podría cambiar su futuro.

Manfred Ugalde desde Rusia confirman la noticia que puede cambiar su futuro en Europa

Según informó la cuenta especializada Футбол на Куличках (@FNK_news) desde Rusia, el club estaría dispuesto a escuchar propuestas y ya lo habría ofrecido a equipos de LaLiga y la Ligue 1, con la intención de encontrarle un nuevo destino en Europa.

“Ugalde ofrecido a clubes de LaLiga y Ligue 1, el Spartak dispuesto a considerar opciones”, se expuso desde esta cuenta. Recordemos que el mercado europeo sigue abierto y cualquier cosa pudiera suceder.

El panorama contractual y del mercado para Ugalde

El mercado de fichajes en Rusia permanecerá abierto hasta el 11 de septiembre, lo que le da al Spartak un margen mayor que otras ligas europeas —cuyos libros de pases cierran alrededor del 1 de septiembre— para definir el futuro de Manfred Ugalde.

Manfred Ugalde – Spartak de Moscú

Sin embargo, el delantero costarricense mantiene contrato vigente con el club hasta junio de 2028, un detalle que podría complicar cualquier negociación y obligar a un acuerdo sólido para concretar una eventual salida.