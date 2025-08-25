Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

“Fue ofrecido”: A Manfred Ugalde se le agota el tiempo pero desde Rusia confirman la noticia que puede cambiar su futuro en Europa

El futuro de Manfred Ugalde podría estar lejos de Rusia. Descubre todos los detalles tras este flojo arranque de temporada para el tico.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

"Fue ofrecido": A Manfred Ugalde se le agota el tiempo pero desde Rusia confirman la noticia que puede cambiar su futuro en Europa
© Spartak de Moscú"Fue ofrecido": A Manfred Ugalde se le agota el tiempo pero desde Rusia confirman la noticia que puede cambiar su futuro en Europa

El arranque de temporada no ha sido el esperado para Manfred Ugalde, quien todavía no logra estrenarse con gol en el Spartak de Moscú. La sequía del delantero costarricense comienza a generar preocupación tanto en el club ruso como en su entorno.

Manfred Ugalde atraviesa un momento complicado con el Spartak de Moscú, donde suma siete partidos seguidos sin marcar y solo un gol en sus últimos 20 encuentros y ahora una noticia desde territorio ruso podría cambiar su futuro.

“Problemas psicológicos”: Manfred Ugalde sigue sin anotar en el Spartak de Moscú y su DT habla claro sobre lo que le está ocurriendo

ver también

“Problemas psicológicos”: Manfred Ugalde sigue sin anotar en el Spartak de Moscú y su DT habla claro sobre lo que le está ocurriendo

Manfred Ugalde desde Rusia confirman la noticia que puede cambiar su futuro en Europa

Según informó la cuenta especializada Футбол на Куличках (@FNK_news) desde Rusia, el club estaría dispuesto a escuchar propuestas y ya lo habría ofrecido a equipos de LaLiga y la Ligue 1, con la intención de encontrarle un nuevo destino en Europa.

Publicidad

“Ugalde ofrecido a clubes de LaLiga y Ligue 1, el Spartak dispuesto a considerar opciones”, se expuso desde esta cuenta. Recordemos que el mercado europeo sigue abierto y cualquier cosa pudiera suceder.

Tweet placeholder
Publicidad

El panorama contractual y del mercado para Ugalde

El mercado de fichajes en Rusia permanecerá abierto hasta el 11 de septiembre, lo que le da al Spartak un margen mayor que otras ligas europeas —cuyos libros de pases cierran alrededor del 1 de septiembre— para definir el futuro de Manfred Ugalde.

Carousel image
Manfred Ugalde – Spartak de Moscú
Publicidad

Sin embargo, el delantero costarricense mantiene contrato vigente con el club hasta junio de 2028, un detalle que podría complicar cualquier negociación y obligar a un acuerdo sólido para concretar una eventual salida.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
“Problemas psicológicos”: Manfred Ugalde sigue sin anotar y su DT habla claro sobre lo que le está ocurriendo
Costa Rica

“Problemas psicológicos”: Manfred Ugalde sigue sin anotar y su DT habla claro sobre lo que le está ocurriendo

"No tiene dónde correr": Manfred Ugalde enfrenta una pesadilla en Spartak de Moscú
Costa Rica

"No tiene dónde correr": Manfred Ugalde enfrenta una pesadilla en Spartak de Moscú

"Se acabó": Manfred Ugalde recibe la respuesta que lo cambia todo
Costa Rica

"Se acabó": Manfred Ugalde recibe la respuesta que lo cambia todo

"Definiendo su salida": Machillo Ramírez pierde a una figura que ya conoce su futuro muy lejos de Alajuelense
Liga Deportiva Alajuelense

"Definiendo su salida": Machillo Ramírez pierde a una figura que ya conoce su futuro muy lejos de Alajuelense

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo